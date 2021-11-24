В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений

Хакатон на футбольном поле

В Самаре 26-28 ноября пройдет хакатон по созданию решений на основе искусственного интеллекта. Его участникам предстоит решить два кейса, один из которых разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В хакатоне могут принять участие команды до пяти человек с компетенциями в разработке решений на основе ИИ, Data Science в медицине.

Площадкой хакатона станет «Солидарность Арена», одна из крупнейших арен, возведенных специально к чемпионату мира по футболу 2018 г. Призовой фонд для победителей — ₽400 тыс.

Описание задачи

На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России за 2019 г., необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.

При оценке решений будет учитываться не только объективное качество модели, но и объяснимость критериев классификатора для врача для возможной экспертной оценки корреляций на предмет их полезности при ведении пациента в стационаре.

Чем полученное решение поможет здравоохранению?

Своевременное выявление пациентов группы высокого риска позволит вовремя принять необходимые меры по предотвращению состояний, приводящих к необратимым последствиям для здоровья пациентов или угрожающих их жизни. Кроме того, профилактика осложнений снизит финансовую нагрузку на систему здравоохранения.

Подробности конкурса — на странице мероприятия.

Регистрация участников.