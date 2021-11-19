Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М»

Российские разработчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64.

Использование клиентского ПО шлюза NGate на операционной системе «Ред ОС» позволяет защитить сетевой трафик при удаленном доступе к внутренним ресурсам, государственным информационным системам, объектам КИИ, государственным порталам и веб-сайтам организаций.

NGate – универсальный шлюз удаленного доступа и VPN. NGate сертифицирован ФСБ России и обеспечивает криптографическую защиту передаваемой информации (в том числе персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ по информационной безопасности. NGate зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Совместное решение «Ред софт» и «Криптопро» для процессора «Байкал-М» подходит заказчикам, которые нуждаются в повышенном уровне информационной безопасности. Результатом проделанной совместной работы стал санкционно устойчивый программно-аппаратный комплекс, который может служить основой для построения современной защищенной ИТ-инфраструктуры в госорганах и на объектах критической информационной инфраструктуры. Благодарим партнеров за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Появление такой импортонезависимой технологической связки и подтверждение ее совместной работоспособности – это действительно большой шаг вперед на пути к цифровому суверенитету и в целом к повышению уровня информационной безопасности государственных и коммерческих организаций, работающих на российском рынке», – отметил Павел Луцик, директор по развитию бизнеса и работе с партнерами «Криптопро».