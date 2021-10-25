Подтверждена совместимость решений «Ниеншанц-Автоматики» с Astra Linux

«Ниеншанц-Автоматика» и ГК Astra Linux в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux продолжают проводить совместные тесты ОС Astra Linux на различном промышленном оборудовании.

Сертификаты совместимости получили промышленные процессорные платы, компьютеры в сборе, встраиваемые и панельные ПК, защищённые планшеты и ноутбуки.

В частности, подтверждена совместимость ОС Astra Linux с GLACE-19 – специализированной разработкой «Ниеншанц-Автоматики» с высокой степенью локализации производства.

GLACE-19 – российский промышленный ПК с высокой степенью локализации производства: в его основе – процессор Baikal, а также используются отечественные процессорные платы формата Mini-ITX. Компьютер успешно прошёл испытания на совместимость с данной операционной системой и показал высокую стабильность работы.

Испытания работоспособности программно-аппаратных стеков проводятся инженерами «Ниеншанц-Автоматики» и охватывают все аспекты работы систем.

Информации собирается с помощью утилит astra-create-debug-logs и lshw. Далее проверяется поддержка операционной системой встроенных сетевых адаптеров, всех имеющихся интерфейсов подключения, интегрированных видео- и аудиоадаптеров и других видов встроенного оборудования и контроллеров (при наличии таковых) — Wi-Fi, Bluetooth и т.д. В зависимости от вида оборудования организуются дополнительные исследования. Например, для серверов необходима проверка поддержки Raid-контроллера, для планшетов и ноутбуков —корректной работы сенсорного экрана и touchpad, контроллеров LTE, NFC и т.д.

Затем проводится нагрузочное тестирование основных систем. Испытание процессора проходит с помощью утилит stress-ng и p7zip.

Для нагрузочных тестов видеосистемы используется Unigine Heaven Benchmark.

Далее производится нагрузочное тестирование центрального процессора и видео, проверяется возможность загрузки по сети (PXE).

Результаты испытаний оформляются в протокол. К нему прилагается архив со всеми собранными данными. Эти документы подтверждают, что оборудование полностью работоспособно и совместимо с ОС Astra Linux.

В итоге разработчики получают надёжное промышленное решение с отечественной операционной системой, способное работать с информацией ограниченного доступа, включая гостайну «особой важности». Всё оборудование «Ниеншанц-Автоматики» предназначено для эксплуатации в промышленных условиях и агрессивных средах. Оно выдерживает вибрацию и удары, а также защищено от воды и пыли по стандарту IP.

«Ниеншанц-Автоматика» была основана 1994 г. в Санкт-Петербурге. На протяжении более 20 лет компания обеспечивает своим заказчикам доступ к современным технологиям и решениям для построения систем промышленной автоматизации в различных отраслях российской промышленности.

На сегодняшний день «Ниеншанц-Автоматика» предлагает более 13 тыс. позиций оборудования для автоматизации, включая изделия, разработанные собственной конструкторской группой.

В рамках стратегии импортозамещения компания разрабатывает системы Front Man — российские компьютеры и промышленные дисплеи для автоматизации производства.

«ГК Astra Linux и «Ниеншанц-Автоматика» продолжают сотрудничество, и спектр совместимых решений пополнился очень перспективной разработкой – российским промышленным ПК на базе процессора Baikal. Учитывая колоссальный опыт компании в области разработки, отладки и тестирования совместных решений, я могу с уверенностью сказать, что это важный шаг на пути создания и практического применения доверенных аппаратно-программных стеков отечественного производства», – отметил Роман Мылицын, начальник отдела перспективных исследований и специальных проектов ГК Astra Linux.

Начальник отдела инноваций «Ниеншанц-Автоматики» Дмитрий Новиков сказал: «Наше сотрудничество с ГК Astra Linux весьма плодотворно: линейка совместных решений постоянно пополняется свежими перспективными вариантами. В процессе сотрудничества уже сертифицировано большое число оборудования. В дальнейшем мы планируем только расширять ассортимент совместных решений.

Опыт тестирования промышленного оборудования положительный. Более того, по моему мнению, на данный момент многие разработчики отечественных операционных систем ориентируются на Astra Linux. Отдельно отмечу своевременное реагирование техподдержки, что позволяет решать возникшие вопросы здесь и сейчас, по мере их поступления».