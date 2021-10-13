Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях

Ученые Пермского Политеха создали программный комплекс, который позволит оптимизировать систему энергоснабжения и снизить затраты компаний. Разработчики опубликовали первые результаты исследования в журнале Journal of Physics: Conference Series. Ученые выполнили его в рамках государственного задания Минобрнауки РФ. Разработка также была реализована при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Пермского края.

«К 2025 г. объем продаж газовых турбин в мире достигнет $23,7 млрд, а в России к этому времени планируется локализовать их производство внутри страны. Чтобы сделать процесс испытаний газотурбинных установок и электростанций более простым и эффективным, сейчас применяют различные математические модели. Но пока не было развитого программного обеспечения, которое бы моделировало совместно энергетическую газотурбинную установку и электросистему произвольной конфигурации. Наш продукт EnergyDesc позволяет проводить тестирование систем управления электростанций для разных конфигураций систем электроснабжения за счет комплексной матмодели», – рассказывает главный разработчик, старший преподаватель кафедры «Электротехника и электромеханика» Пермского Политеха Григорий Килин.

На промышленных предприятиях часто используют сложные технологические объекты. Чтобы обеспечить их эффективную работу, специалисты проводят испытания с помощью математических моделей. По словам ученых, новый инструмент поможет сократить временные и финансовые затраты на моделирование электроснабжения. Все элементы энергосистемы включены в унифицированные блоки, поэтому разработка удобна в использовании. С помощью программного комплекса пользователь сможет проводить необходимые эксперименты, тестируя работу как отдельных частей объекта, так и всей системы. При необходимости продукт можно адаптировать под нужды заказчика, установив новые модули.

«Современные математические модели технологических объектов позволяют описывать основные режимы их работы с высокой точностью. Они также учитывают, как влияют друг на друга различные элементы системы. Но, чтобы увидеть весь диапазон режимов работы и взаимодействий, нужна комплексная и универсальная модель. Она лежит в основе нашего программного продукта. С ее помощью можно создавать схемы любой сложности и конфигурации, которые учитывают разные режимы и процессы эксплуатации», – объясняет разработчик.

По словам ученых, разработку можно внедрить на предприятиях в сфере машиностроения. Прототипом программного комплекса уже заинтересовались несколько предприятий.