Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна

Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bridge of Weir Leather Company и Ноттингемский университет.

Цифровая технология дает возможность Jaguar Land Rover вместе с Bridge of Weir Leather не только оценить соответствие продукции требуемым стандартам, но и определить, какое количество углекислого газа выделяется на каждом из этапов производства кожи – от фермы до выпуска готового изделия. Это позволит минимизировать негативное воздействие продукта на окружающую среду. Например, на изготовление kvadrat текстиль из смесовой шерсти в сочетании с замшевой тканью для одного автомобиля потребуется 53 переработанные пластиковые бутылки. Kvadrat используется в отделке Evoque, Range Rover Velar и полностью электрического Jaguar I-PACE.

В рамках исследовательского проекта Innovate, финансируемого Великобританией, был создан «цифровой двойник» сырья, позволяющий отслеживать цепочку производства кожи и оценивать ее углеродный след одновременно в реальном мире и в цифровом формате. Для осуществления контроля каждого этапа использовались данные GPS, биометрии и QR-кодов, а также технология блокчейн.

Опробованная технология отслеживания цепочки производства и поставок кожи может применяться как Jaguar Land Rover, так и в других отраслях, где требуется кожа – например, при изготовлении одежды и обуви. Jaguar Land Rover планирует к 2039 г. достигнуть нулевого объема углеродных выбросов на всех этапах производства и по всей цепочке поставок. Чтобы добиться этого, автопроизводитель будет совместно с отраслевыми экспертами разрабатывать технологии и программное обеспечение следующего поколения.

Ранее венчурная компания InMotion, входящая в состав Jaguar Land Rover и предоставляющая услуги в сфере транспортной мобильности, инвестировала в компанию Circulor, развивающую сервис на основе технологии блокчейн. Circulor уже применяет блокчейн, чтобы повысить качество мониторинга цепочки поставки минералов, используемых при производстве аккумуляторов для электромобилей. Технологию блокчейн невозможно изменить или подделать, что гарантирует клиенту достоверность полученной информации и позволяет ему быть уверенным в том, что используемые материалы произведены с соблюдением экологических требований.