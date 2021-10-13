Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой

Acer объявила о выходе ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs™ Edition laptop (CN715-73G), который подходит дизайнерам и разработчикам для работы с 3D-графикой. Разработчики отмечают наличие Acer SpatialLabs, комплекта оптических, дисплейных и сенсорных технологий с возможностью отрисовки в режиме реального времени для получения трехмерного изображения без использования специальных очков. Благодаря последнему обновлению приложение SpatialLabs Go теперь использует ИИ для автоматического преобразования и отображения двухмерного контента в стереоскопический трехмерный, например, видео, фотографий, простых игр и изображения с веб-камеры.





SpatialLabs дополняет экосистема NVIDIA Studio, в которой мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX™ 3080 Laptop GPUs в сочетании с драйверами Studio позволяют раскрыть возможности приложений для работы с графикой. Над экраном находятся несколько стереокамер, которые отслеживают положение и движения глаз и головы пользователя для формирования объемного изображения. Это достигается путем проецирования отдельно для каждого глаза двух слегка отличающихся изображений через оптическую линзу, прикрепленную к дисплею.

Ноутбук также можно использовать в сочетании с двухмерным широкоформатным монитором, что позволяет создавать или редактировать контент на внешнем мониторе, а затем просматривать любые изменения, вносимые в режиме реального времени в трехмерном виде на устройстве с поддержкой функции SpatialLabs.

Для визуализации 3D-моделей в режиме реального времени требуется мощное устройство: в максимальной комплектации ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition оснащается процессором Intel Core ™ i7 11-го поколения, мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX ™ 3080 Laptop GPU, оперативной памятью DDR4 объемом 64 Гб и твердотельным накопителем NVMe PCIe емкостью 2 ТБ.

Кроме того, были анонсированы 15,6-дюймовая версия ConceptD 3 Ezel и версия 16:10 ConceptD 3.