«Рикор» разработала проприетарную материнскую плату на чипсете Intel C624

«Рикор», российский разработчик и серийный производитель вычислительной техники, представила проприетарную материнскую серверную плату – специализированное изделие собственной разработки с оригинальными габаритами и дизайном. Двухсокетное изделие с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable 2 Gen и набором микросхем на основе Intel C624 имеет гибкий набор портов и слотов, что позволяет настроить их под индивидуальные потребности заказчика и добиться максимальной производительности сервера. Плата не может использоваться в стандартном серверном корпусе, поэтому «Рикор» разрабатывает под нее индивидуальную линейку корпусов.

У платы 24 слота для оперативной памяти с максимально поддерживаемым объемом 6 ТБ, широкие возможности по конфигурации слотов PCIe, два M.2 разъема, 7 сетевых портов: 4x1 Гбит/с RJ-45, 2x10 Гбит/с RJ-45, выделенный порт управления IPMI 1 Гбит/сек RJ-45, 3 USB 3.0-порта на задней панели.

Изделие подходит для решения сложных задач по хранению, обработке и передаче данных. Плата предназначена для использования в серверах крупных компаний, способна обрабатывать клиентские запросы высокой интенсивности, работать с базами данных, локальными файловыми и терминальными сервисами. Такие сервисы предоставляют подключенным клиентам свои вычислительные ресурсы: процессорное время, память, дисковое пространство, сетевые службы, обработку видео и аудио, подключенные периферийные устройства.

Разработка завершена, ведется тестирование первых опытных образцов. Старт производства планируется в декабре на заводе «Рикор электроникс» в Арзамасе. Плановые мощности – 30 тыс. изделий в год.

Коммерческое название серверов, в которых будет использоваться плата, в проработке. Заказ платы доступен на сайте «Рикор».