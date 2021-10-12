Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате

Jabra объявляет о выпуске новой модели гарнитур серии Evolve для корпоративных клиентов — Evolve2 75. Новое решение призвано упростить и сделать более продуктивной работу в гибком режиме из любого места для любого сотрудника.

Согласно результатам последнего исследования в области гибридного сценария работы, проведенного Jabra, 85% работников умственного труда утверждают, что уверенность в своих аудио- и видеоустройствах и возможностях подключения позволяет им работать эффективнее. Разработчики Jabra постарались создать решение, которое обеспечивает комфорт во время работы или совместного выполнения задач и предоставляет широкие возможности для сбора данных.

Jabra Evolve2 75 имеет полностью регулируемую систему активного шумоподавления (Jabra Advanced ANC), восемь микрофонов и эргономичную конструкцию с применением двух видов пеноматериала и амбушюрами из эко-кожи, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и снижение давления на ушную раковину. Благодаря усовершенствованной форме оголовья гарнитура более прочно сидит на голове. Это не только предотвращает возникновение дискомфорта, но и значительно повышает эффективность работы системы активного шумоподавления.

Пользователи могут самостоятельно выбирать, хотят ли они слышать окружающие звуки, и в каком количестве благодаря персонализации настроек, например, MySound (для мобильного приложения Sound+), которая оптимизирует воспроизведение музыки в соответствии с персональными аудиопрофилями, и настроек эквалайзера, которые можно выполнить с помощью приложения Sound+ и Jabra Direct на мобильных устройствах или ПК.

Кроме того, с помощью Jabra Xpress можно контролировать развертывание программных и аппаратных средств, обновлять встроенное ПО и управлять настройками параметров дистанционно. Пользователь имеет 30-метровый диапазон беспроводной связи и возможность подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.