Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе

Компания «Макцентр», дистрибьютор продукции Onyx International, сообщает о расширении популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка Onyx Boox Faust 4 получила новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus. Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует качественной книжной печати. Также было улучшено программное обеспечение модели, и список возможностей ридера пополнился новыми удобными функциями.

Шестидюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на Onyx Boox Faust 4, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди дисплеев такого размера. Модель поддерживает емкостное сенсорное управление. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, а благодаря применению технологии Flicker-Free у нее полностью отсутствует мерцание. Использование функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

Onyx Boox Faust 4

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Данная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость для комфортной работы при любых стандартных сценариях использования, будь то чтение, просмотр изображений или прослушивание аудио-файлов. Ридер оборудован беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивающими широкие коммуникационные возможности.

Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, благодаря которым любой пользователь сможет получить для себя максимально комфортное отображение текста. В состав ПО ридера входит аудиоплеер, поддерживающий работу с файлами MP3 и WAV. Благодаря функции TTS имеется возможность прослушивания содержимого текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения, а при наличии интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком, выделив фрагмент текста в документе. Приложение «Web-чтение» позволяет передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Благодаря операционной системе Android имеется возможность устанавливать на ридер различные сторонние приложения.

Технические характеристики Onyx Boox Faust 4

Букридер выполнен в классическом компактном корпусе, основной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, защищающая экран при транспортировке. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит обходиться без подзарядки длительное время.

Модель Onyx Boox Faust 4 в корпусе черного цвета поступила в продажу и доступна по рекомендованной розничной цене 14490 руб. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеров компании «Макцентр».