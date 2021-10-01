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Counterpoint Research: кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка

Согласно результатам исследования аналитической компании Counterpoint Research за II квартал 2021 г., кнопочные телефоны itel заняли 26% доли рынка поставок кнопочных мобильных телефонов.

Мировые продажи китайского производителя смартфонов itel, входящего в группу компаний Transsion (бренды Tecno, itel, Infinix), составили 26% от всех кнопочных телефонов, о чем свидетельствует статистическая диаграмма агентства Counterpoint Research. itel выпускает свои устройства в 50-ти странах c 2013 г. На российский рынок компания пришла в 2018 г.

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Директор по продажам российского офиса Виктор Колесниченко отмечает: «На мировом рынке и в странах Азии наши телефоны уже широко популярны, но мы стремимся улучшать наши позиции и в России. Мы готовы в скором времени предложить нашим клиентам новые, технологичные, устройства под каждую целевую аудиторию».

Представитель сервисной компании Carlcare, также принадлежащей Transsion Holdings, Николай Блохин объясняет: «Сейчас мы расширили гарантийный срок по кнопочным телефонам itel до 2-х лет, поскольку мы уверены в высоком качестве сборки аппаратов, а процент брака составляет менее 1%. Также у нас действует программа поддержки пользователей в магазинах «Связной», где при наличии заводских проблем в телефоне можно легко вернуть деньги или поменять его на новый аппарат в течение гарантийного срока».

В свою очередь, в тройку лидеров рейтинга попал и второй бренд из группы компаний Transsion – Tecno, предлагающий смартфоны в среднем ценовом сегменте. Исполнительный директор Ма Крик связывает заметную долю Tecno на рынке мобильной электроники с широкой продуктовой линейкой, качеством устройств, а также с инвестициями в маркетинг. В частности, Tecno – многолетний спонсор футбольного клуба «Манчестер Сити». С 2021 г. бренд-амбассадором Tecno стал известный американский актер Крис Эванс.

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