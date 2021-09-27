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«Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию

Российский производитель и разработчик сложной вычислительной техники «Рикор» завершил разработку материнской платы на базе Intel Xeon Scalable второго поколения с 6 PCI-express слотами, пять из которых – PCI Express x16, и один – PCI Express х8. Слоты отличаются по размерам и скоростным показателям.

Слот расширения PCI Express (Peripheral component interconnect) позволяет подключать к плате периферийные устройства.

Плата «Рикор» выполнена в форм-факторе EATX. Доступны 16 разъемов для модулей памяти DDR4-2933 объемом до 2 ТБ оперативной памяти, диска m2. На плате установлены 5 разъемов USB 3.0, 2x1Gb порта (один выделенный порт BMC) и микросхема управления BMC AST2500.

Новинка будет использоваться в серверах высотой от 1U до 4U собственной разработки «Рикор», в специализированных решениях с GPU-ускорителями производства Nvidia семейства Tesla и дополнит линейку серверов среднего уровня.

Изделие подходит для использования в серверах мониторинга, хранения, виртуализации; базах данных, а также в файловых серверах.

«Мы изучили потребности рынка: 30% запросов в тендерах, в которых участвуют наши бизнес-партнеры – платы данной конфигурации. Разработка платы завершена, сейчас закупаем комплектующие, после чего планируем выпускать до 2 тыс. единиц в месяц. И в декабре начинаем отгрузки», – отметил вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов.

Старт серийного производства запланирован на декабрь 2021 г. Действует система предзаказа.

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