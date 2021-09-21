CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
|

В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов

В Удмуртии завершается реализация масштабного трехлетнего проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Регпроект осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Это значимый проект для республики, над которым мы работали в течение нескольких лет. В школах, детских садах, ФАПах, колледжах, объектах культуры появляются или обновляются каналы связи с доведением высокоскоростного интернета. Также важнейшим результатом стало повышение доступности и снижение стоимости подключения интернета для граждан. Так как во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые частные домохозяйства и бизнес могут подключиться к интернету», – сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В 2019 г. доступ к высокоскоростному интернету получили 228 соцобъектов, среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 15 учреждений среднего профессионального образования, 4 подразделения Росгвардии, 1 пожарная часть.

В 2020 г. стабильный выход во всемирную паутину появился еще у 280 учреждений. Это 92 школы, 79 ФАПов, 92 администрации муниципальных образований, 1 учреждение среднего профессионального образования, 2 подразделения Росгвардии, 3 пожарные части и 11 пожарных постов.

С 1 октября 2021 г. к высокоскоростному интернету подключат еще 367 СЗО, к которым на сегодняшний день уже подведена вся необходимая инфраструктура. В этом списке 142 ФАПа, 79 учреждений культуры, 3 подразделения Росгвардии, 53 администрации муниципальных образований, 3 пожарных поста, 4 детский сада и 83 школы. При этом интернетом будут обеспечены 100% школ республики.

Таким образом, в рамках контракта всего за три года доступ к Сети удалось обеспечить в 875 социально значимых объектах на территории Удмуртии. Общий объем инвестиций – 670 млн руб. Также сегодня обсуждается возможность продолжения реализации проекта в целях обеспечения интернетом всех соцобъектов республики.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти уничтожили первую в России платежную систему

Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

Функциональность 15 лучших Low-code платформ: Рейтинг Market.CNews

На всех станциях метро заработала оплата лицом

«Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture