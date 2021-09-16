Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes

Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» объявили о сборе заявок на обучение в бесплатной вечерней школе Kubernetes для разработчиков. Образовательная программа, разработанная партнерами, включает 24 онлайн-лекции и 22 практические работы. Программа обучения поможет специалистам овладеть современными практиками DevOps, глубже погрузиться в тонкости микросервисной архитектуры и сократить время вывода новых продуктов на рынок.

Вечерняя школа Kubernetes стартует 1 октября и продлится до 21 декабря. Любой желающий может подать заявку на бесплатное участие до конца октября. Чтобы получить максимальный эффект от занятий, желательно владеть Linux, понимать базовые принципы микросервисной архитектуры и Docker.

Образовательная программа составлена экспертами Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм». Учащиеся будут проходить практику на платформе Mail.ru Cloud Solutions, однако курс будет полезен разработчикам независимо от используемой платформы.

«Программа основана на нашем платном интенсиве для разработчиков. Mail.ru Cloud Solutions и компании Intel расширили и дополнили программу, а также сделали школу бесплатной. За первую неделю мы получили более 4000 заявок. Мы планируем обучить около 10 000 разработчиков», — говорит Антон Скобин, коммерческий директор компании «Слёрм».

Программа хорошо сбалансирована и сочетает в себе как теорию, так и практику. Занятия предполагают регулярную практическую работу в кластере. В результате учащиеся познакомятся с возможностями Kubernetes и научатся решать бизнес-задачи с ее помощью.

«Kubernetes де-факто становится стандартом современной разработки. Ценность специалиста, который знаком с технологией, значительно повышается в глазах любого работодателя. Такой специалист быстрее других решает рабочие задачи, меньше зависит от DevOps-инженеров, более продуктивен. Мы видим на рынке возрастающую потребность разработчиков в глубокой экспертизе в K8s и готовы бесплатно ей делиться, чтобы стимулировать эволюцию российского ИТ-сектора», — говорит Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions.

«Российский облачный рынок демонстрирует высокие темпы роста на фоне сохраняющегося дефицита кадров в ИТ-отрасли, в частности, специалистов со знанием Kubernetes. Intel в России более 20 лет проводит и поддерживает программы по развитию ИТ-навыков, в том числе для опытных и начинающих разработчиков. Наши эксперты помогли расширить и дополнить программу школы, чтобы участники могли получить практические и теоретические навыки, востребованные в различных секторах российской экономики», — говорит Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России.