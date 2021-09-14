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Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология

Поиск путей к глобальному устойчивому развитию — задача всего общества, науки и промышленности. Гармоничное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании.

12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобального устойчивого развития и оценить перспективы цифрового и экологичного будущего в рамках конференции «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология».

Место проведения: Технопарк «Сколково», Большой бул., 42, стр. 1, зал «Казан» (2 этаж).

Более подробную информацию Вы можете уточнить у представителей Phoenix Contact:

  • Тойвонен Денис, руководитель подразделения «Промышленная автоматизация», Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 187, Email: dtoyvonen@phoenixcontact.ru.
  • Точилина Юлия, руководитель группы маркетинговых коммуникаций, Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 115, Email: jutotschilina@phoenixcontact.ru.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на нашем сайте. До встречи на конференции!

Владимир Бахур

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