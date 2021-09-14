Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология
Поиск путей к глобальному устойчивому развитию — задача всего общества, науки и промышленности. Гармоничное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании.
12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобального устойчивого развития и оценить перспективы цифрового и экологичного будущего в рамках конференции «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология».
Место проведения: Технопарк «Сколково», Большой бул., 42, стр. 1, зал «Казан» (2 этаж).
Более подробную информацию Вы можете уточнить у представителей Phoenix Contact:
- Тойвонен Денис, руководитель подразделения «Промышленная автоматизация», Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 187, Email: dtoyvonen@phoenixcontact.ru.
- Точилина Юлия, руководитель группы маркетинговых коммуникаций, Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 115, Email: jutotschilina@phoenixcontact.ru.
Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на нашем сайте. До встречи на конференции!