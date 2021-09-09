«ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Роснефть». Главная задача бизнес-приложения – повысить скорость и эффективность работы поставщиков за счет удобного мобильного инструмента. Теперь пользователи могут в любое время получать персонифицированную информацию о проводимых НК «Роснефть» закупках на свое мобильное устройство. Ключевой новацией второй версии приложения является возможность работать в личном кабинете, который значительно расширяет функциональность приложения для авторизованных пользователей.

НК «Роснефть» – один из крупнейших потребителей товаров, работ и услуг среди российских частных компаний и компаний с государственным участием. Прозрачность закупок, расширение конкуренции и равный доступ участников рынка обеспечиваются за счет организации закупочных процедур в электронном виде на электронной торговой площадке «ТЭК-торг».

В текущей версии мобильного приложения добавлен раздел «Личный кабинет», авторизоваться в котором можно с помощью логина и пароля, ранее это было доступно только в веб-версии. Внутри кабинета реализованы все необходимые функциональные возможности для работы с закупками НК «Роснефть». В частности, доступны «Главная страница», содержащая аналитическую информацию, страница «Профиль поставщика», включающая подразделы «Финансы», «Личные данные» и «Сведения об организации», а также новые поля с расширенными данными по процедурам в карточках закупки и извещения раздела «Процедуры и Запросы».

«Первая версия мобильного приложения была запущена в работу в октябре 2020 г. при поддержке компании iD East, специализирующейся на реализации комплексных проектов в сфере мобильных технологий, – сказал генеральный директор «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. – За это время приложение стало удобным инструментом для всех участников закупок НК «Роснефть» и обществ группы. Функционал приложения «Закупки Роснефть» позволяет отслеживать самую свежую информацию компании в области закупок, актуальные документы и уведомления о процедурных изменениях, просматривать информацию о состоянии финансов в рамках своего профиля, настраивать и актуализировать свой профиль. При этом работа с закупочными процедурами проходит в удобном для пользователя формате – с помощью мобильного устройства, – что значительно повышает оперативность принятия решений. Мы продолжим развивать это направление, дорабатывая функционал. Наша задача – сделать его максимально удобным и востребованным на рынке инструментом работы с закупками крупнейшей компании России. Следующий шаг – реализация возможности работы с электронной подписью и предоставление возможности совершения юридически значимых действий».

«На втором этапе работ мы переделали архитектуру приложения, – отметил исполнительный директор iD East Евгений Балабанов. – Теперь это не просто информационная платформа, но и сервис, где можно фильтровать закупки по расширенным параметрам, просматривать в личном кабинете информацию по прошлым сделкам. Данные подгружаются из закрытой части «ТЭК-торг» или личного кабинета. Нам повезло быть частью данного проекта, так как мы получили возможность принять участие в адаптации сложных интерфейсов личного кабинета веб-версии под мобильные устройства, сохранив при этом функциональность приложения. Взаимодействие с командой «ТЭК-торг» было максимально комфортным, мы получали оперативную обратную связь – это повышало качество и темп нашей работы».

Приложение доступно для пользователей операционных систем Android и iOS в магазине приложений в App Store и Google Play.