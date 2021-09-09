Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Алми партнер», системный интегратор и разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, прикладного программного обеспечения, автоматики, телекоммуникационных систем и специализированных комплексов для различных областей деятельности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5.

В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta Pro, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 Pro/ГОСТ и USB-токены Jacarta PKI/Flash, Jacarta LT. В качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования продуктов, использовалось ПО «Единый клиент Jacarta» версии 2.13 или выше.

AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, которая может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности.

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.