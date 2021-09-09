CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Техническая защита Интеграция Системное ПО
|

Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Алми партнер», системный интегратор и разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, прикладного программного обеспечения, автоматики, телекоммуникационных систем и специализированных комплексов для различных областей деятельности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5.

В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta Pro, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 Pro/ГОСТ и USB-токены Jacarta PKI/Flash, Jacarta LT. В качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования продуктов, использовалось ПО «Единый клиент Jacarta» версии 2.13 или выше.

AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, которая может применяться для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируется в ИТ-инфраструктуру коммерческих и государственных организаций любого уровня сложности.

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру
Показать еще