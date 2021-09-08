Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга»

Lenovo объявила об эволюции собственной клиентоориентированной бизнес-модели, представив Lenovo TruScale, новое предложение из своего портфеля решений «все как услуга». Этот анонс стал важной частью процесса трансформации компании Lenovo в новой реальности, где клиенты и руководители бизнеса нуждаются в новых решениях и технологиях, чтобы быть готовым к беспрецедентным изменениям во всех сферах жизни.

Расширяя TruScale за грани инфраструктурного сервиса, Lenovo объединяет все свои облачные предложения «как услуга» в единое целое, чтобы предоставить глобальный спектр решений, которые работают одинаково эффективно как в облаке, так и на устройстве. Lenovo TruScale воплощает в себе трансформацию компании в новой реальности – удовлетворение растущего глобального спроса на более продвинутые технологии в условиях новой эры гибридного режима работы и обучения.

«Процесс цифровой трансформации ускоряется как никогда, и компании изо всех сил стараются не отставать от современных инноваций. Мы ежедневно слышим от ИТ-директоров, что технологические потребности их организаций меняются каждые 12–18 месяцев», - рассказал Кен Вонг, президент Solutions & Services Group. «С Lenovo TruScale заказчики могут рассчитывать на одно решение одного провайдера, и единую точку подотчетности для всех облачных моделей».

Lenovo TruScale предлагает бизнесу любого масштаба гибкую платформу «все как услуга», позволяющую сохранять конкурентоспособность компании, а также изменяемую облачную модель с подходящими опциями оплаты обслуживания оборудования и выбранных услуг. Данный переход к полностью интегрированной стратегии обслуживания «как услуги» воплощает в жизнь концепцию компании «One Lenovo» - решение общих бизнес-задач и предоставление ИТ-лидерам большей производительности, а также возможность оплаты услуг по мере роста. Lenovo TruScale позволяет полностью управлять инфраструктурными решениями ИТ-лидеров, предоставляя клиентам преимущества и уверенность в управлении в гибридной и локальной облачной среде.

Исследования показывают, что рынок ИТ-моделей «как услуга» вырос в четыре раза по сравнению с общим рынком ИТ-услуг. Через три года модели «как услуга» смогут сократить 12% расходов на корпоративные серверы x86 и более 50% затрат на новые корпоративные системы хранения данных, при этом среднегодовой темп роста составит 40%, что позволит сократить около 17% расходов на коммерческие ПК по сравнению с 1% два года назад, также стоит отметить рост совокупного среднегодовой темпа роста на 50%.

По мере того, как мир переходит на гибкую модель удаленной работы и обучения, организации, использующие более продвинутые технологии, разработанные для гибридной реальности, занимают более выгодное место на рынке. Этот процесс требует гибкости устройств и рабочих платформ, служб поддержки, которые работают по запросу, когда и где угодно, а также настраиваемых решений в масштабах всей организации – всё это преимущества, которые позволят узнать о существующем решении Lenovo «Устройство как услуга». Вместе с TruScale, Lenovo DaaS продолжит помогать клиентам перейти к современной ИТ-среде, сочетая лучшие комплексные технологии от Lenovo с lifecycle-услугами, поддержкой и подходящим финансированием для снижения общей стоимости.

Lenovo создает новый способ предоставления рынку моделей «как услуга» и предлагает организациям невероятную гибкость использования своей ИТ-инфраструктуры, услуг и программного обеспечения. Благодаря сформированным стратегическим партнерствам с другими лидерами рынка, клиенты имеют возможность работать с безопасным и контролируемым общедоступным облаком. В рамках новой платформы Lenovo объединилась с ведущими партнерами по инфраструктуре: Deloitte, VMWare и Intel, а также партнерами по безопасности DaaS Absolute Software и SentinelOne, чтобы предоставить организациям различные предложения, такие как гибридные облачные решения для сред Edge to Cloud. Признанные лучшими в своем классе, среды Edge to Cloud гарантируют надежный контроль над безопасностью, открывая доступ к новейшим инновациям в сфере хранения данных на протяжении всего срока с возможностью масштабирования емкости хранилища по запросу.

«Сервисный подход Lenovo помогает удовлетворить потребности рынка в гибких и надежных гибридных облачных операциях. Проще говоря, наши организации помогают компаниям развивать свои предприятия и снижать риски, чтобы получать больше прибыли и служить на благо общества», - сказал Пунит Реньен, генеральный директор Deloitte Global.