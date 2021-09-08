ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V»

Источники бесперебойного питания (ИБП) Huawei Smartli обеспечивают непрерывное электроснабжение на новом заводе по производству вакцины «Спутник V», построенном в Москве. Создание завода является совместным проектом правительства Москвы и компании «Р-Фарм». В настоящий момент объект находится на стадии выхода на проектную мощность. Инвестиции в предприятие составляют порядка 10 млрд руб. Техническую реализацию проекта осуществили компании «Тимлис» и «Торгдомсервис».

Как правило, цикл разработки вакцин длится от 8 до 10 лет. Но, столкнувшись с угрозой стремительного распространения коронавирусной инфекции, разработчики включились в гонку со временем. Всего за 10 месяцев появилось 170 вакцин-кандидатов, а о регистрации первой общенациональной вакцины «Спутник V» было объявлено уже в августе 2020 г.

«Спутник V» появилась на рынке 1 января 2021 г. и на сегодняшний день зарегистрирована в 70 странах мира.

Для обеспечения стабильной цепочки поставок фармацевтическая компания «Р-Фарм» при поддержке правительства Москвы начала строительство завода по производству вакцины «Спутник V». После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц.

Критически важный объект такого уровня крайне требователен к наличию надежного источника питания. Даже кратковременное отключение энергии в данном случае может привести к сбою технологического оборудования на производственных участках и, как следствие, – к порче всей партии вакцины. Поэтому оборудование источников бесперебойного питания должно обеспечивать чрезвычайно высокий уровень надежности и стабильности работы.

Еще одним требованием «Р-Фарм» стала возможность поставки и установки оборудовании в беспрецедентно короткие сроки – не более одного месяца. При этом стандартное время проектирования, доставки и пуско-наладки сложного производственного оборудования, как правило, составляют около трех месяцев, а в условиях частично разрушенных из-за пандемии логистических цепочек – порядка полугода и более.

Кроме того, определенные ограничения накладывало доступное пространство для размещения систем бесперебойного питания. Компания «Р-Фарм» хотела выделить как можно больше места для фармацевтического оборудования, которое отвечает непосредственно за производство вакцин. Но широко представленные на рынке ИБП и свинцово-кислотные батареи имеют большие размеры и занимают достаточно много места, что может создавать определенные сложности в условиях высокотехнологичного биопроизводства.

После тщательного изучения возможностей доступных решений и ряда исследований, компания «Р-Фарм» сделала выбор в пользу решения Huawei. В основе системы лежат модульные ИБП и литий-железо-фосфатные батарейные элементы (LFP) с продолжительным жизненным циклом. Решение Huawei отличается высокой надежностью, безопасностью и простотой в обслуживании. Оно уже успешно применяется на некоторых крупных промышленных предприятиях непрерывного цикла, что стало весомым доводом при решении использовать его на заводе по производству вакцин.

Модульный ИБП UPS5000-H, лежащий в основе решения Huawei, использует полностью зарезервированную архитектуру (SPOF), благодаря чему выход из строя любого модуля не приведет ни к аварии, ни к отключению ИБП. Стабильность работы системы также обеспечивают литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы, которые могут работать в течение десяти лет без необходимости регулярного обслуживания. Помимо этого, UPS5000-H предлагает чрезвычайно высокую удельную мощность: силовой модуль мощностью 100 a имеет небольшую высоту – всего около 13 см (3 юнита), – однако его удельная мощность в два-три раза выше, чем у традиционных силовых модулей ИБП конкурентов. Таким образом, по сравнению с традиционными решениями, UPS5000-H вдвое сокращает занимаемую площадь, что позволяет разместить в освободившемся пространстве жизненно важное фармацевтическое оборудование.

И ИБП UPS5000-H, и аккумуляторные элементы Smartli имеют полностью модульную конструкцию. Неисправности легко устраняются в течение пяти минут, не влияя на производительность во время технического обслуживания.

Компания Huawei также приложила все усилия, чтобы организовать всю производственную цепочку и обеспечить доставку нового ИБП на объект в течение одного месяца с момента размещения заказа. Это полностью соответствует тем целям и задачам, которые компания «Р-Фарм» поставила перед вендорами оборудования.

«Прямо сейчас у нас есть способ вернуть мир к нормальной жизни и выйти из пандемии: а именно, обеспечить адекватные поставки вакцин, – сказал Виталий Салмин, главный энергетик завода «Спутник технополис» компании «Р-Фарм». – Во время строительства завода по производству вакцин мы воочию увидели инновации Huawei в области электроснабжения, а также искренность и желание оказать помощь в реализации столь важного для всех нас проекта. В будущем мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Huawei, поскольку все мы заинтересованы в скорейшей победе над пандемией».

«Для компании Huawei участие в этом проекте – нечто большее, чем просто возможность в очередной раз продемонстрировать эффективность наших технологий. Наращивание производства вакцины «Спутник V» поможет сохранить жизнь и здоровье миллионов людей – как в России, так и за ее пределами. Мы очень гордимся тем, что важная роль в достижении этой, без преувеличения, великой цели отведена именно нашим решениям. Это свидетельство огромного доверия со стороны компании «Р-Фарм» и Правительства Москвы, и мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы это доверие оправдать», – отметил генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь.