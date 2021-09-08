CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва»

«Привод-инжиниринг», производство которой локализовано на территории ОЭЗ «Технополис Москва», представила проект оптимизации процесса маркировки товаров и сокращения расходов на ее реализацию. Решение подойдет для единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Честный знак» – система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции, разработанная «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

«Предприятия особой экономической зоны столицы известны своими инновационными проектами в различных областях, в том числе в области цифровизации. Для многих производителей цифровая трансформация представляется сложной задачей, но на помощь приходят такие интеграторы как, например, компания «Привод-инжиниринг» со своими предложениями по оптимальному внедрению», – сказал Геннадий Дегтев.

«Привод-инжиниринг» предлагает производителям проект по маркировке напитков и продуктов на основе существующего решения «Молокод», которое инжиниринговая компания адаптирует и внедряет под конкретные задачи предприятий. При этом задействуется оборудование и программное обеспечение производителей и компаний, аккредитованных ЦРПТ.

Конкурентным преимуществом своего решения «Привод-инжиниринг» называет синхронизацию с работающей системой контроля и учета с программой «1С». Кроме того, на производственном этапе решаются параллельно задачи проверки качества: например, в ситуации с «Молокодом» – уровень наполнения, соответствие стандартам упаковки и завинчивания крышки, наличие инородных тел в бутылке. Это делается через единое окно, и ответственность за решение всего комплекса задач несет один исполнитель, а не 4-5 компаний.

Оборудование устанавливается на каждую производственную линию, производительность напрямую зависит от их мощности и общего количества, отметил генеральный директор «Привод-инжиниринг» Александр Хохлов.

«Это дооборудование упаковочного этапа обработки товара, на котором в зависимости от процесса, происходит маркировка штучного товара либо партии и последующее считывание с передачей данных в систему», – сказал Александр Хохлов.

Применение «Молокода» по проекту «Привод-инжиниринг», по оценке специалистов, существенно сокращает расходы и время на реализацию требований по обязательному нанесению цифровой маркировки производимых товаров. Результат достигается благодаря уникальному техническому решению, отлаженной логистике и доступности сервиса. Поскольку решение позволяет соответствовать всем необходимым стандартам маркировки, его пользователям не грозят штрафы.

«Молокод» – комплексное решение по внедрению системы «Честный знак» от международного концерна Delta Electronics. Оно представляет собой набор оборудования и промышленного ПО с комплексом работ по интеграции в производственные системы предприятий для уже эксплуатируемых линий, а также – новое оборудование, для которого решение предлагается как опция.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила крупнейшую поставку ПК на российских чипах

В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности

Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021

Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов

Сбербанк строит самый большой ЦОД в России

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще