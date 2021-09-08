Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва»

«Привод-инжиниринг», производство которой локализовано на территории ОЭЗ «Технополис Москва», представила проект оптимизации процесса маркировки товаров и сокращения расходов на ее реализацию. Решение подойдет для единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Честный знак» – система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции, разработанная «Центром развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

«Предприятия особой экономической зоны столицы известны своими инновационными проектами в различных областях, в том числе в области цифровизации. Для многих производителей цифровая трансформация представляется сложной задачей, но на помощь приходят такие интеграторы как, например, компания «Привод-инжиниринг» со своими предложениями по оптимальному внедрению», – сказал Геннадий Дегтев.

«Привод-инжиниринг» предлагает производителям проект по маркировке напитков и продуктов на основе существующего решения «Молокод», которое инжиниринговая компания адаптирует и внедряет под конкретные задачи предприятий. При этом задействуется оборудование и программное обеспечение производителей и компаний, аккредитованных ЦРПТ.

Конкурентным преимуществом своего решения «Привод-инжиниринг» называет синхронизацию с работающей системой контроля и учета с программой «1С». Кроме того, на производственном этапе решаются параллельно задачи проверки качества: например, в ситуации с «Молокодом» – уровень наполнения, соответствие стандартам упаковки и завинчивания крышки, наличие инородных тел в бутылке. Это делается через единое окно, и ответственность за решение всего комплекса задач несет один исполнитель, а не 4-5 компаний.

Оборудование устанавливается на каждую производственную линию, производительность напрямую зависит от их мощности и общего количества, отметил генеральный директор «Привод-инжиниринг» Александр Хохлов.

«Это дооборудование упаковочного этапа обработки товара, на котором в зависимости от процесса, происходит маркировка штучного товара либо партии и последующее считывание с передачей данных в систему», – сказал Александр Хохлов.

Применение «Молокода» по проекту «Привод-инжиниринг», по оценке специалистов, существенно сокращает расходы и время на реализацию требований по обязательному нанесению цифровой маркировки производимых товаров. Результат достигается благодаря уникальному техническому решению, отлаженной логистике и доступности сервиса. Поскольку решение позволяет соответствовать всем необходимым стандартам маркировки, его пользователям не грозят штрафы.

«Молокод» – комплексное решение по внедрению системы «Честный знак» от международного концерна Delta Electronics. Оно представляет собой набор оборудования и промышленного ПО с комплексом работ по интеграции в производственные системы предприятий для уже эксплуатируемых линий, а также – новое оборудование, для которого решение предлагается как опция.