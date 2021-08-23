Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux

Trueconf выпустила новую версию аппаратного терминала видеоконференцсвязи Trueconf Group, который был построен на базе отечественного процессора Baikal-M и специальной версии дистрибутива Astra Linux, совместимой с этим процессором. Для этого компании Trueconf, Astra Linux и «Байкал электроникс» создали совместную экспертную группу, которая обеспечила полную совместимость своих программных и аппаратных платформ.

Представленная модель ВКС-терминала Trueconf Group защищена от рисков и уязвимостей, которые возникают при использовании процессоров и операционных систем зарубежного производства. Решение отвечает всем ключевым требованиям отечественных организаций к безопасности связи, в терминал встроены современные технологии для защиты от спама и DDoS-атак.

Trueconf Group на базе Baikal-M и ОС Astra Linux позволит обеспечить российских заказчиков полностью отечественной ВКС-системой в условиях импортозамещения, при этом сократив расходы на обслуживание ВКС-инфраструктуры за счёт интеграции с другими SIP и H.323-устройствами и русскоязычной службы технической поддержки.

Пользователи терминалов Trueconf Group на базе отечественного процессора смогут воспользоваться набором тех же функциональных возможностей, которые доступны на аналогичных иностранных аппаратных платформах.

Технологическое сотрудничество компаний Trueconf, «Байкал электроникс» и Astra Linux направлено на производство доступных российских ВКС-терминалов, которые обеспечат заказчикам высокое качество видеосвязи при полном соответствии требованиям, предъявляемым Минпромторгом к российскому телекоммуникационному оборудованию.

Производство терминалов Trueconf Group сосредоточено в Москве.

Компания Trueconf имеет многолетний опыт по портированию ВКС-платформ на отечественные процессоры и является разработчиком видеосвязи, предлагающим заказчикам полный спектр решений для процессоров «Эльбрус» и Baikal, от ВКС-инфраструктуры до оборудования рабочих мест и переговорных комнат. В 2020 г. Trueconf и «Байкал электроникс» подтвердили корректную работу клиентского приложения Trueconf для Linux и решения для переговорных комнат Trueconf Room на платформах с процессорами Baikal-M. В 2021 г. Trueconf продемонстрировала новое российское типовое ВКС-приложение Trueconf 8 для рабочих мест госслужащих, на отечественном ПК с ОС Astra Linux и процессором Baikal-M. В 2020 Trueconf также выпустила Trueconf MCU – первый в мире серийный сервер видеосвязи, работающий с процессорами «Эльбрус» в полностью нативном режиме.

«Импортозамещение действенно только в одном случае: когда в стране есть не просто разрозненные решения собственного производства, а «заточенные» под востребованные рынком задачи на 100% отечественные технологические стеки, включающие в себя и ПО, и «железо». Новый ВКС-терминал от Trueconf – один из наиболее ярких примеров таких систем. ГК Astra Linux уже несколько лет активно развивает программу кооперации ИТ-производителей, и мы очень рады, что все больше российских разработчиков объединяет усилия для создания импортонезависимых программно-аппаратных комплексов. Сообща мы решим эту задачу намного быстрее и эффективнее, чем поодиночке», – сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК Astra Linux.

«Одна из главных задач отечественных разработчиков вычислительной техники – обеспечить потребителей комплексными программно-аппаратными импортонезависимыми решениями, – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». – Мы рады, что к производителям операционных систем теперь присоединились российские разработчики видеоконференцсвязи, и надеемся, что российская кооперация на отечественном ИТ-рынке будет с каждым днем расти все активнее».