Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в рамках проекта в сфере гражданской электроники поставил более 2 тыс. материнских плат группе компаний ICL («Айсиэл техно», Казань). Материнскими платами производства уфимского БПО «Прогресс» оснащается компьютерная техника для автоматизированного рабочего места медработника.

«При эксплуатации автоматизированного рабочего места гарантированно обеспечивается защита информации в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных». Организация таких рабочих мест осуществляется в России в рамках национального проекта «Здравоохранение». Проект с ICL стал для БПО «Прогресс» одним из самых значимых в гражданском секторе и позволил выйти на новый уровень контрактного производства электроники», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В 2020 г. «Прогресс» увеличил свои производственные мощности за счет приобретения второй линии поверхностного монтажа печатных плат. Сегодня установщики компонентов обеспечивают монтаж плат с суммарной скоростью установки до 153 тыс. компонентов в час. Новая линия позволила увеличить производительность труда на предприятии. В настоящее время в России существует не более десяти линий поверхностного монтажа с подобными техническими характеристиками.

Благодаря собственному научно-техническому центру БПО «Прогресс» является новатором решений в области электроники. Более того, существующие научно-технические наработки позволяют компании участвовать в создании сложных программных систем, предназначенных для реализации задач военной и государственной политики по модернизации и развитию промышленности.

Сегодня для БПО «Прогресс» приоритетом является принцип импортозамещения. «Прогресс» развивает и расширяет перечень продукции, адаптируя ее к специфике российского рынка.

«На очереди новые интересные проекты, в том числе сборка еще более сложных технологических модулей для вычислительной техники последнего поколения. Мы наращиваем компетенции и самое важное – темпы работы, ведь высококонкурентный рынок требует самых высоких стандартов качества и мастерства», – сказал генеральный директор БПО «Прогресс» Марат Тимиров.