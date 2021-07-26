Waveaccess модернизировала ИТ-инфраструктуру международного креативного агентства Envision

Waveaccess, российская ИТ-компания, разработчик кастомного ПО, модернизировала систему контроля производственного цикла печатной продукции и доработала таск-менеджер для работы с визуальным контентом по заказу датского подразделения международного креативного агентства Envision, специализирующегося в основном на ритейле и FMCG.

В качестве системы управления производственным циклом печатной продукции агентство использует кастомную разработку – платформу Pplan. Это система, обеспечивающая планирование производственного цикла по заданному алгоритму и сопровождение выполнения всех его шагов, распределение задач между ответственными лицами, а также соблюдение дедлайнов.

В своем профиле на вкладке Daily Jobs сотрудник видит, какие дедлайны у него стоят на сегодня. Несоблюдение любого из них может привести к сдвигу в общих сроках производства, поэтому очень важно, чтобы пользовательский интерфейс постоянно обращал на это внимание пользователя. Если у сотрудника не хватает данных или материала для решения своих задач, он может оставить комментарий. Сотрудники с правами администратора могут редактировать весь производственный процесс.

«После того, как в 2020 г. Adobe объявила о прекращении поддержки Flash Player, нам срочно потребовалось найти партнера по разработке, так как Pplan был написан на Flex (SDK для создания приложений на основе Flash). На момент начала сотрудничества с Waveaccess ситуация приближалась к критической. До отключения Flash оставалось всего два месяца, а ни дня простоя мы себе позволить не могли. Мы изготавливаем каталоги продукции для двух крупнейших ритейл-сетей в Дании. Они доставляются в гипер- и супермаркеты по всей стране огромными тиражами почти ежедневно. Поэтому процесс их производства очень интенсивный. Он состоит из более 40 шагов и в нем задействованы десятки специалистов: продакшн-менеджеров, фотографов, верстальщиков, логистов. Вручную такой работой управлять очень сложно. Поэтому мы очень благодарны команде Waveaccess, которая смогла за такой короткий срок перевести основную функциональность системы с Flex на Javascript», – сказал Крис Таструп Миккельсен (Chris Taastrup Mikkelsen), руководитель департамента предпечатной подготовки и продакшна Envision.

Впоследствии на React была переведена вся функциональность платформы, оптимизирован UX и разработан новый дизайн и UI. Сейчас Pplan используется как внутренний сервис Envision, но агентство планирует совместно с Waveaccess доработать его и трансформировать в продукт, который будет продаваться другим компаниям.

Помимо Pplan, Waveaccess модернизировала еще один сервис Envision – Admanager. Это веб-приложение, которое агентство использует для управления процессом создания визуального контента. В Admanager продакшн-менеджеры формируют заявки и техзадания на фотографии товаров для печатных каталогов и сайтов ритейлеров. Были доработаны модуль загрузки фотографий и модуль заявки на создание фотоконтента.