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Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем

Основатели корпорации «Галактика» продали части своих пакетов в компании. Контролирующая доля перешла в собственность новых владельцев.

Новые владельцы

У АО «Корпорация “Галактика”», разработчика систем управления предприятиями (ERP и EAM), появились новые совладельцы, выяснили «Ведомости». Член совета директоров «Галактики» Антон Мальков подтвердил, что они «структурно близки к банку “Россия”» и имеют контролирующую долю в компании.

По словам осведомленного источника издания, «Галактику» оценили в 4 млрд руб. Основную часть своих пакетов продали основатели компании из Москвы и Белоруссии, у которых остались миноритарные доли.

Корпоративный конфликт разрешен

Приход новых акционеров позволил решить давний корпоративный конфликт, рассказал гендиректор корпорации Алексей Телков.

С 2020 г. «Галактика» оспаривала продажу белорусской дочерней структуры «Топ софт», которая занималась цифровизацией госсектора республики, как писал в 2020 г. «Коммерсант». Ее купил сотрудник, а затем передал членам совета директоров «Галактики». Теперь, по словам Телкова, команды в двух странах объединены.

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Корпорация «Галактика»
Корпорацию «Галактика» оценили в 4 млрд руб.

Телков считает изменения позитивными — компания сможет развить собственные продукты, выполнить уже начатые контракты и «стать ценным инструментом в сфере импортозамещения», хотя раньше не все клиенты были уверены в ее будущем.

В 2025 г. штат «Галактики» должен удвоится — до 700 человек, консолидированная выручка составит порядка трех млрд руб., тогда как в 2024 г. она составляла 0,7 млрд руб. За последние полгода компания уже увеличила партнерскую сеть, присоединив к ней федеральных интеграторов «Ультиматек», «Философия.ИТ», «К2Тех», IBS и «МТ-интеграция». Как разработчик ПО, корпорация концентрируется на авторском надзоре, а непосредственное внедрение решений часто делегирует партнерам, объяснил гендиреткор.

Чем занимается «Галактика»

Корпорация «Галактика» была основана в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко и Олегом Осекиным. Изначально компания занималась автоматизацией управления на машиностроительных предприятиях. В 1995 г. ею была выпущена на рынок первая версия системы «Галактика ERP».

В 2021 г. выручка АО «Корпорация Галактика» впервые за несколько лет резко уменьшилась — с 1,32 млрд руб. до 393,1 млн руб.

По итогам 2024 г. Market.CNews включил «Галактику» в число лидеров рынка — она заняла третье место в рейтинге ERP-систем.

Среди отраслей, с предприятиями которых сотрудничает корпорация, оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и приборостроение, нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, транспорт и логистика, образование.

Главный конкурент «Галактики» — «». Среди зарубежных вендоров главным конкурентом обеих российских компаний выступает немецкая SAP, которая в марте 2022 г. объявила о том, что остановила в нашей стране все продажи и «поставила на паузу» переговоры.

В 2024 г. около 40% российского рынка занимали западные вендоры, включая SAP и Oracle, продукты которых, как пояснил «Ведомостям» генеральный директор НЦК ИСУ Кирилл Семион, традиционно их использует крупный бизнес.

«Галактика» ориентируется как раз на крупный и сверхкрупный бизнес. В июне 2024 г. она анонсировала выход продукта «Галактика Quantum.ERP» и позиционировала его как замену иностранного ПО от SAP, Axapta, Oracle и др.

Анна Любавина

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