В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград»

Сбербанк и «Сбербанк-Телеком» (бренд «Сбермобайл», входит в экосистему Сбера) подписали соглашение с группой компаний «Инград» о совместной реализации проекта «Умный дом», направленного на создание инновационных жилых комплексов с единой цифровой средой управления всей инфраструктурой.

Соглашение предусматривает реализацию концепции инновационного жилого квартала в ЖК бизнес-премиум класса FORIVER, расположенном в исторической части Москвы, через внедрение единой централизованной автоматизированной системы диспетчеризации и управления инженерными системами, процессами жизнеобеспечения и безопасности в жилом квартале, создание единого цифрового пространства для жителей, управляющей компании и поставщиков услуг.

«Сбербанк-Телеком» выступит единым проектировщиком и поставщиком технологических сервисов и продуктов «Умный город» на базе собственной платформы Интернета вещей, объединяющей продукты и технологии компаний экосистемы Сбер: SberCloud, SberDevices, компании «Современные технологии», группы ЦРТ и других.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «Новое комплексное решение от экосистемы Сбера создаст для жителей нового «умного» жилого комплекса единое пространство на основе передовых технологий интернета вещей, видеоаналитики и биометрии, управления инфраструктурой, сервисами и безопасностью на территории с помощью искусственного интеллекта и виртуальных помощников. Эти и другие современные цифровые сервисы обеспечивают максимальный комфорт для всей семьи, повышают безопасность жизни в таких домах и снижают затраты на оплату услуг ЖКХ. В свою очередь, это позволит девелоперам повышать свои продажи, соответствовать экологическим стандартам и экономить ресурсы».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «Мы последовательно развиваем технологии и решения для создания комфортной городской среды, эффективного управления активами и экономии времени людей и бизнеса. Мы рады разделить эту роль с лидирующей компанией отрасли и создать принципиально новый подход к созданию жилых кварталов и организации жизни в них».

Антон Ежков, президент ГК «Инград», отметил: «FORIVER на Симоновской набережной Москвы-реки является флагманским проектом INGRAD. Мы очень рады, что наше сотрудничество со Сбером продолжается в обновленном формате. Если раньше мы активно работали по вопросам предоставления финансирования в формате эскроу и удобных услуг для клиентов в части ипотечного кредитования, то сейчас мы выходим на новый технологичный уровень. INGRAD всегда заботится о своих покупателях, даже после заселения в новый квартал. Наш «Умный дом» от экосистемы Сбера – новый уникальный продукт. Мы считаем, что в дальнейшем, в условиях стремительного развития информационных технологий и диджитализации всех сфер жизни, востребованность систем «Умный дом» будет только расти, как и их функционал и уровень интегрированности. В связи с этим надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества со Сбером по всем направлениям нашего взаимодействия».