SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ

SAS и региональный офис UNFPA (фонда ООН в области народонаселения) в Восточной Европе и Азии объединяют усилия для противодействия гендерному насилию – одному из самых распространенных нарушений прав человека в мире.

В рамках партнерства SAS задействует свои технологии и специалистов по обработке данных со всего региона СЕМЕА, чтобы создать современные решения на основе ИИ и обработки данных для предотвращения насилия. В свою очередь UNFPA, обладающий огромным опытом в этих вопросах, поделится своими знаниями, а также поможет внедрять международные стандарты, в том числе в отношении конфиденциальности данных, и применять подходы, где во главе угла стоят права человека и интересы пострадавших.

Проект был запущен в рамках клуба «C’s Club» SAS, который объединяет руководителей из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и России, а все участники клуба призваны внести вклад в программу.

«Мы возлагаем большие ожидания на эту инициативу. Она объединяет мощные инструменты SAS для анализа данных с опытом UNFPA по противодействию гендерному насилию. Благодаря новому партнерству мы надеемся с помощью данных и аналитики положить конец одному из наиболее распространенных нарушений прав человека: насилию, которому подвергаются девушки и женщины исключительно из-за своего пола», – говорит Алана Армитаж, директор UNFPA.

У гендерного насилия нет границ – ни географических, ни социальных, ни экономических. Согласно данным ООН, 30% женщин всего мира пережили опыт психологического или социального насилия. Россия не стала исключением. Так, согласно исследованию «Левада-центра», проведенному в 2020 году, более четверти россиян (28%) знают о случаях насилия над женщинами со стороны их супруга или партнера, при этом 61% участников исследования считает домашнее насилие серьезной социальной проблемой, а 79% уверены, что в России необходим закон, защищающий женщин от насилия со стороны супруга или партнера.

Гендерное насилие, помимо прочего, оказывает негативное влияние на экономику. По данным UN Women, в глобальном масштабе цена насилия в отношении женщин может доходить до 2% мирового ВВП, или около $1,5 трлн в долларовом эквиваленте, что примерно соответствует объему экономики Канады.

Однако гендерное насилие в первую очередь оказывает тяжелое разрушительное воздействие на личность – как физическое, так и психическое, и в силу последнего пострадавшие не обращаются в полицию или другие органы и организации. Первый шаг к решению этой проблемы – определение ее масштаба и получение качественных данных. Чтобы собрать разрозненную информацию из разных инстанций вручную, потребуется слишком много времени, и реагировать зачастую будет слишком поздно. Инновационные аналитические инструменты позволят оперативно собрать эти данные, а значит, помогут своевременно предотвращать случаи насилия.

«Насилие против женщин – не новая тема для SAS. Мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел Испании и его подразделением по борьбе с гендерным насилием, чтобы с помощью продвинутой аналитики и решений на основе ИИ способствовать борьбе с этим нарушением прав человека. Наш опыт наглядно доказывает, что аналитика помогает делать жизнь лучше. Мы надеемся, что, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами во всем регионе, сделаем шаг к построению более безопасного общества», – говорит Шукри Дабаги, региональный вице-президент SAS CEMEA.

SAS постоянно стремится улучшать жизнь людей посредством своей глобальной инициативы Data for Good: в ее рамках компания предоставляет инновационные инструменты, подходы и сервисную поддержку для решения сложных задач по анализу больших объемов данных. Автоматизация аналитических процессов оптимизирует работу различных инстанций – правоохранительных, судебных органов, социальных служб и т.п., что в конечном итоге способствует укреплению доверия и повышению уровня безопасности в обществе.