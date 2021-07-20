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ПО научилось определять причины выгорания сотрудников

«Сёрчинформ профайлинг» представила обновленную версию флагманского продукта. Система «Сёрчинформ ProfileCenter» – первое в России ПО для автоматизированного профилирования. Она показывает особенности характера и мышления сотрудников через анализ текстов, которыми они обмениваются по работе. Результаты позволяют сделать выводы о характере, эмоциональном состоянии, ценностях, амбициях и потенциальных рисках со стороны сотрудников.

В обновленном ProfileCenter стало удобнее «читать» профили сотрудников – информация с подробными объяснениями содержится в «Расширенном отчете». Он описывает характеристики профиля: от сильных и слабых сторон, стабильных и изменчивых качеств, до потенциальных криминальных тенденций и рискованного поведения. В дополнение отчет предлагает оценку мотивации, стресс-факторов, коммуникативных навыков каждого сотрудника и описывает его поведение в команде.

«В разделе «Расширенные отчеты» по любому выбранному сотруднику можно получить четкие рекомендации для снижения рисков и повышения его личной эффективности. Чтобы их сформулировать, мы подключили в два раза больше параметров оценки – с 70+ до 150+, включая анализ текста и статистические метаданные о поведении сотрудников: как они работают за ПК, насколько интенсивно переписываются с коллегами, насколько широк их круг общения и т.д. Благодаря этому не только расширились возможности ProfileCenter, но и выросла достоверность оценок – до 85-98 %», – говорит научный руководитель проекта «Сёрчинформ ProfileCenter» Алексей Филатов.

Также появилась возможность четче проследить особенности взаимодействия сотрудников в коллективе. Задача решается через раздел «Рейтинги», этот инструмент дает наглядное представление о группах риска и ситуациях, которые стоит брать под особый контроль. Раздел «Рейтинги» стал более информативным благодаря отслеживанию динамики изменений.

«Инциденты не возникают в голове потенциального инсайдера сиюминутно, на реализацию плана сотруднику нужно время: подготовиться, обдумать все «за» и «против». Его поведение изменится – и это отразится на его психологическом профиле. Если пользователь длительное время занимает лидирующие строчки в «Рейтингах», это один из признаков рисков в области информационной и кадровой безопасности компании. Перестановки в риск-рейтингах могут показывать, например, реакцию отдельных сотрудников на решения руководства, указывать на конфликты в коллективе и т.д.», – рассказывает Алексей Филатов.

Владимир Бахур

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