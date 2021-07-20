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«Лаборатория Касперского» помогла защитить бензоколонки Tatsuno от киберугроз

Tatsuno Corporation, японский производитель топливораздаточного оборудования, выбрал решение Kaspersky Embedded Systems Security для защиты платёжных терминалов в бензоколонках. Топливораздаточные насосные установки Tatsuno оснащены терминалами, которые принимают оплату банковскими картами. Чтобы гарантировать клиентам защищённость финансовых операций, компании нужно выстраивать надёжные процессы безопасности. В частности, необходимо обеспечивать защиту устройств и сетей, к которым они подключаются, данных владельцев карт, осуществлять контроль уязвимостей в ПО и безопасный доступ.

Предварительное тестирование, проведённое Tatsuno, показало, что многоуровневое решение Kaspersky Embedded Systems Security для защиты встраиваемых систем на базе Windows отвечает требованиям корпорации и эффективно работает на оборудовании с ограниченным объёмом памяти. Оно поддерживает старые версии ОС Windows и подходит для длинного жизненного цикла бензоколонок.

Продукт был интегрирован в систему платёжных терминалов на насосных установках Tatsuno в апреле 2020 г. и работает без сбоев. В дальнейшем компания планирует внедрить его и в другие системы, в том числе в POS-терминалы.

«Мы выбрали решение “Лаборатории Касперского”, потому что его легко интегрировать в платёжные терминалы, которые работают под управлением старых версий ОС Windows и обладают ограниченным объёмом памяти. Продукт отвечает нашим требованиям — позволяет выполнять только явно разрешённые процессы», — сказал Кёдзи Китами, заместитель главы конструкторского отдела Tatsuno (Keiji Kitami, Assistant General Manager of Tatsuno’s Designing Department).

«Модернизируя платёжные терминалы в бензоколонках наших клиентов, мы интегрировали в них Kaspersky Embedded Systems Security, причём благодаря автоматической установке заказчики не испытали каких-либо неудобств. Это стало ещё одним большим преимуществом продукта», — отметил Кацухиро Сакума, младший менеджер конструкторского отдела Tatsuno (Kazuhiro Sakuma, Assistant Manager of Tatsuno’s Designing Department).

«Процесс выстраивания защиты устройств в топливной промышленности сопряжён с определёнными трудностями. В частности, используемое оборудование имеет длинный жизненный цикл и зачастую работает на устаревших версиях операционных систем и программного обеспечения, которые больше не поддерживаются поставщиком. Это означает, что важные для безопасности обновления больше не выпускаются. Подобное оборудование часто имеет низкую производительность и ограниченные системные ресурсы, а набор векторов атак отличается от таковых для обычных компьютеров. Поэтому исключительно важно, чтобы защитное решение учитывало все эти особенности. Компания Tatsuno известна своей заботой о безопасности своих клиентов, и мы рады, что корпорация выбрала в помощь наше решение», — сказал Олег Горобец, старший менеджер по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

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