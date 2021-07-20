«Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации

«Инфосистемы джет» модернизировала ИТ-инфраструктуру газодобывающей компании «Ачимгаз». По итогам проведенного ИТ-аудита создана высокопроизводительная сеть хранения данных и модернизирован вычислительный комплекс. Это позволило достичь требуемых параметров надежности ИТ-систем. Новое решение сводит к минимуму риски отказа оборудования, а также создает основу для цифровой трансформации предприятия.

«Ачимгаз» ведет разработки залежей газа и газоконденсата в Ямало-Ненецком округе и является одной из наиболее динамично развивающихся компаний региона. Сейчас предприятие переходит на новую концепцию развития средств автоматизации и цифровой трансформации. Она предусматривает в том числе повышение надежности ИТ-инфраструктуры, которая должна обеспечить высокую производительность и гарантировать отказоустойчивость с минимальным временем восстановления в случае сбоя.

«Наша компания ведет добычу газа в непростых условиях: по мере истощения запасов мы разрабатываем более глубоко залегающие и сложно построенные залежи. Это невозможно без применения новейших технологий. Поэтому для нас цифровизация не модный тренд, а способ устойчивого развития. На прежней инфраструктуре, компания не могла запускать новые проекты — вести разработку цифровых сервисов и продолжать автоматизацию производства», — отмечает Роман Скрынников, начальник службы информационно-управляющих систем «Ачимгаз».

Эксперты «Инфосистемы джет» провели комплексный ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры. Он показал, что цифровой трансформации и внедрению новых ИТ-сервисов на предприятии должна предшествовать модернизация ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры. Например, нужно было обеспечить резервирование данных и организовать сеть хранения данных, так как основная корпоративная сеть и без того испытывала серьезную нагрузку. Эту задачу взяла на себя команда «Инфосистемы джет».

«Модернизация ИТ-инфраструктуры открыла перед нами возможности дальнейшей цифровой трансформации. Уже сейчас идут два инновационных проекта по цифровизации производственных процессов, а в ближайшее время планируем запуск еще нескольких. Потенциал новой ИТ-инфраструктуры дает компании возможность активно развиваться ближайшие пять лет. А далее мы сможем легко горизонтально масштабировать вычислительные ресурсы и размеры хранилища данных под новые вызовы бизнеса», — комментирует Роман Скрынников.

Эксперты «Инфосистемы джет» обновили вычислительные мощности «Ачимгаза» и объединили их в отказоустойчивый кластер. Также была установлена система виртуализации на базе VMware, что сделало возможным разделение инфраструктуры на продуктивную среду и сегмент разработки (тестирования). Внедрение сети хранения данных, дискового массива NetApp в связке с ПО резервного копирования Veeam позволило увеличить производительность дисковых операций. Это решение также сократило допустимое время восстановления данных (RTO) для критически важных систем управления бизнесом и инфраструктурных ИТ-сервисов.

«Сегодня промышленность переживает большие перемены. Реальный сектор находится на острие использования технологий, внедряя машинное обучение, цифровые двойники, озера данных, компьютерное зрение и другие инновационные решения. Наша компания, обладая сильной практикой в этом, отлично понимает новые требования к ИТ-инфраструктуре. Поэтому при ее построении или модернизации мы не только ориентируемся на органический рост бизнеса заказчика, но и учитываем более далекие цели», — отмечает Михаил Аношин, менеджер по развитию бизнеса «Инфосистемы джет».