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«Микрон» выходит на рынок Туркменистана

Резидент особой экономической зоны Москвы, производитель и экспортер микроэлектроники компания «Микрон», начнет продвижение своей продукции в Туркменистане в рамках соглашения о сотрудничестве с одним из производителей электротехнического оборудования этой страны, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Продукция производителей микроэлектроники пользуется наибольшим спросом на внешних рынках среди всех решений, создаваемых в ОЭЗ Москвы. Они обеспечивают более половины всех экспортных поставок из ОЭЗ, общий объем которых в прошлом году составил 1,2 млрд руб. Новое направление усилит экспортный потенциал особой экономической зоны столицы и расширит присутствие ее передовых разработок на зарубежных рынках», – сказал руководитель ведомства.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, соглашение о сотрудничестве и реализации совместных технологических проектов подписали ГК «Микрон» и компания «Айдын Гиджелер».

«Договоренности предусматривают совместную разработку и реализацию проектов в сфере идентификации объектов, маркировки промышленных товаров, систем контроля и управления доступом (СКУД), электронных документов, смарт-карт и RFID-продукции», – отметил он.

У резидента ОЭЗ столицы действует собственная RFID-лаборатория. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций различных RFID-меток.

Продукция производства «Микрон» работает в разных странах и компания открыта новым партнерствам. «В сотрудничестве с «Айдын Гиджелер» могут быть реализованы проекты на базе имеющихся в активе предприятия «Микрон» серийных изделий, а также новых разработок, специально для использования в Туркменистане», – отметила генеральный директор компании «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Как заявил генеральный директор «Айдын Гиджелер» Хыдырберди Ата Абдурахманов, компания растет и расширяет свои сферы деятельности.

«Начав с выпуска уличных осветительных приборов, энергосберегающих ламп и LED-светильников, мы уже освоили смарт-телевизоры, мобильные телефоны, роутеры и другие виды электронной продукции. В кооперации с «Микроном» мы планируем развивать направления идентификации объектов и идентификации личности, которые имеют большой потенциал эффективного применения», – сказал он.

В линейке радиочастотных меток (RFID-продукция) «Микрона» представлены несколько модификаций меток для металлических поверхностей, применяемых в логистических и инфраструктурных системах, метки для маркировки одежды, обеспечивающие автоматизированный учет и прослеживаемость товара. В серийном производстве предприятия освоено более 200 видов различных меток и модификаций (меток, карт, инлеев, бирок, маркировочных устройств и изделий) с разным набором технических характеристик и свойств, в зависимости от задач, условий и сценариев применения. У производителя и экспортера микроэлектронной продукции действует собственная RFID-лаборатория. Также в продуктовом портфеле «Микрона» присутствуют чип-модули для идентификационных документов и банковских документов на микросхемах собственного производства. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций.

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