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«Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal

Инженеры компаний «Байкал электроникс» и «Тионикс» завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена техническая совместимость программного обеспечения для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Tionix VDI и российских процессоров Baikal-T и Baikal-M. Согласно результатам тестирования, все компоненты и модули Tionix VDI корректно работают с процессорами Baikal под управлением ОС Astra Linux (разработчик «Русбитех-Астра») и ALT Linux (разработчик «Базальт СПО»).

Процессорные системы Baikal обеспечивают необходимую производительность для создания и поддержания виртуальной инфраструктуры Tionix. Корпоративные клиенты получают готовые решения для организации удаленных рабочих мест, при этом их сотрудники смогут комфортно и без ограничений пользоваться всеми современными программами и сервисами в операционных системах Windows или Linux. Также для пользователей виртуальных рабочих мест реализована поддержка периферийных устройств, таких как USB-девайсы, принтеры и веб-камеры, а также смарт-карт от «Смартпарк» и Rutoken.

«Мы совместно с нашим партнёром предоставляем высокопроизводительные решения для организации удалённой работы сотрудников, что крайне актуально в нынешних условиях. При этом качественная работа Tionix VDI на процессорах Baikal подтверждена сертификатом о совместимости продуктов компаний, полученным по итогам испытаний», – отметил Максим Кузьмин, product owner Tionix VDI.

«Развитие экосистемы вокруг процессоров Baikal – наша первоочередная задача, которую мы успешно решаем последний год, – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». – Мы рады, что к производителям российских операционных систем присоединились разработчики виртуальных рабочих мест, и теперь для оптимизации затрат на развертывание, обслуживание ИТ-инфраструктур и выстраивания безопасной удаленной работы сотрудников возможно использование полностью отечественного программно-аппаратного стека».

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