«Р7-офис» обеспечит онлайн-редактирование документов в СЭД «Тезис»

Система электронного документооборота «Тезис» предложила пользователям новую функциональность — редактирование офисных документов в режиме онлайн, в том числе несколькими пользователями одновременно. Эти возможности были обеспечены интеграцией в систему «Тезис» редакторов «Р7-офис».

Теперь пользователи смогут не скачивать файлы для редактирования во внешнем офисном редакторе, а работать с документами непосредственно в браузере, в том числе совместно. Также открываются дополнительные возможности по использованию рецензирования, продвинутого форматирования документов и др.

«СЭД «Тезис» поддерживает взаимодействие с различными офисными редакторами, однако у наших пользователей уже давно сформировался запрос на работу с документами именно в режиме онлайн, внутри нашей системы документооборота, — сказал владелец продукта (Product Owner) СЭД «Тезис» Илья Зайчиков. — Мы внимательно изучили рынок отечественного офисного программного обеспечения и пришли к выводу, что «Р7-офис» — на сегодня лучшая на рынке система, предлагающая необходимые нашим клиентам возможности. С этой интеграцией мы расширяем вариативность нашего продукта, спектр возможностей для клиента, благодаря чему рассчитываем в том числе и на рост рыночной доли нашей СЭД».

«Одно из ключевых направлений в нашей работе это создание для заказчиков бесшовных интеграций и логичной архитектуры. Сотрудничество «Р7-офис» со значительнейшим игроком сегмента СЭД системой «Тезис», которая работает более чем в 500 компаниях в России и СНГ, позволит обеспечивать потребности в suite-решениях еще большего процента российских корпоративных и государственных заказчиков», – отметила генеральный директор компании-разработчика «Р7-офис» Наталия Агафонова.