Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий

Cisco представила новое предложение Webex Suite с новшествами, которые послужат фундаментом для гибридной работы и различных мероприятий.

По прогнозам Cisco, 98% совещаний будут включать как минимум одного удаленного участника. Такой режим работы имеет далеко идущие последствия для технологий, культуры труда и проведения мероприятий. Новые требования, предъявляемые к гибридным событиям и гибридному персоналу, требуют расширения инвестиций, которые не должны ограничиваться оснащением традиционной переговорной комнаты. То, как организации работали до и во время пандемии, осталось в прошлом, и в будущем нас ждут совершенно другие модели.

«Подразделение Cisco, занимающееся технологиями для совместной работы, очень много значит для наших заказчиков, — сказал Чак Роббинс (Chuck Robbins), генеральный директор Cisco. — С учетом всех дополнений и расширений, которых с сентября насчитывается более 800, мы реально сделали самое всеобъемлющее решение для проведения совещаний и мероприятий, звонков и обмена сообщениями, которое станет фундаментом будущего гибридной трудовой сферы».

«Успех организации в эпоху гибридной работы будет определяться наличием у нее гибких, инклюзивных, безопасных решений с широким функционалом, не представляющих трудностей с точки зрения ИТ-управления, — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России и СНГ. — Новое предложение Webex Suite гарантирует равные возможности всем членам гибридных рабочих коллективов».

Новый Webex Suite — комплекс, предназначенный для гибридной работы и объединяющий в одном решении функциональность совещаний, вызовов, сообщений, опросов и мероприятий. При этом его цена может быть на 40% меньше суммарной стоимости отдельных составляющих.

Новые функции Webex:

Организация мероприятий. Комплексная платформа организации и проведения мероприятий необходима в грядущую эру гибридных событий. В полном масштабе вся функциональность организации и проведения мероприятий будет доступна после завершения сделки по приобретению компании Socio.

Средства взаимодействия с аудиторией. Опросы общественного мнения, викторины, вопросы и ответы на платформе Slido — решение управления взаимодействием с аудиторией, которое будет интегрировано во все инструменты совместной работы. Опросы общественного мнения сейчас доступны в совещаниях (Meetings), вскоре они будут реализованы и для мероприятий (Events).

Интеллектуальная обработка аудио. На основе применяемых в Webex передовых функций шумоподавления и улучшения качества речи пользователям предлагается новая возможность оптимизации речи для удаленных и общих рабочих пространств. Функция My Voice Only (только мой голос) устранит фоновый шум, в том числе разговоры, и выделит речь основного оратора. My Voice Only будет глобально доступна в августе 2021 г.

Интеллектуальная камера. Анонсированная ранее функциональность People Focus будет реализована в Webex в 2021 г. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта People Focus скадрирует участников, находящихся в разных местах переговорной комнаты, и даст возможность дистанционным участникам почувствовать большую вовлеченность, при этом все смогут наблюдать за жестами и выражением лица друг друга.

Устройства следующего поколения. Webex Desk — мощное настольное универсальное устройство, которое можно будет использовать дома и в офисе. Современное сенсорное взаимодействие обеспечивается с помощью операционной системы RoomOS, которая объединяет рабочие процессы, минимизируя переключения между контекстами, а платформа Webex Assistant Skills открывает безграничные возможности расширений с голосовым управлением для интеграции элементов управления, контента и приложений с устройствами Webex Devices.

Безопасность. Функциональность предотвращения потери данных Webex, которая автоматически блокирует отправку сообщений с конфиденциальной информацией. Ранее пользователям приходилось самим редактировать или удалять такой контент после отправки. Пользователи Webex также получат выгоду от дополнительных опций шифрования, включая усиленное сквозное шифрование и сквозную верификацию личности. Другими словами, клиентам не придется выбирать между удобством использования и безопасностью — они получают и то, и другое.