Rubytech представила масштабное обновление аналитической платформы «СИТИ» для контакт-центров

Rubytech анонсировала выпуск второй версии аналитической платформы обработки и маршрутизации сообщений «СИТИ» — полнофункционального решения в области комплексной автоматизации контактных центров для крупнейших коммерческих компаний и предприятий госсектора с географически распределёнными площадками. В ходе модернизации платформа получила ряд новых важных модулей и функций: включая функционал автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов, супервизоров и методологов базы знаний, используемых в контактных центрах.

Новая версия аналитической платформы «СИТИ» кратно усиливает функциональные возможности системы в области автоматизации процессов для контакт-центров и обеспечивает заказчику гибкость выбора компонент на этапе её внедрения, последующего расширения и развития. Функциональные компоненты обновлённой платформы соответствуют единым требованиям к управлению доступом к информации и обеспечивают защиту данных не только клиентов контактного центра, но и сотрудников, участвующих в процессах обслуживания обращений во всех каналах коммуникаций. Будь то: телефонные звонки, чаты в мессенджерах и в социальных сетях, email и SMS-сообщения, запросы через сайт или мобильное приложение, электронные копии документов-заявлений.

Требования к функциональным модулям платформы «СИТИ» определяют единые подходы к хранению информации в базе данных контакт-центра. Это гарантирует высокий уровень безопасности данных. База контактных данных находится в защищенном контуре платформы, что в полной мере соответствует требованиям № 152-ФЗ «О персональных данных». Такой подход обеспечивает возможность модульной модернизации (интеграции) и развития функционала каждой компоненты независимо от других.

Сегодня перед государственными компаниями и предприятиями критической информационной инфраструктуры (КИИ) поставлена важная стратегическая задача по переходу с иностранной компонентной базы и программного обеспечения на полностью российский стек технологий. Чтобы соответствовать этому запросу, все компоненты «СИТИ» полностью совместимы с системой управления виртуализацией СКАЛА-Р Управление и используют единое инфраструктурное ПО отечественных производителей. В качестве базы данных платформы может быть использована российская СУБД Postgres Pro.

Новая версия программного продукта реализована в тесном сотрудничестве с консорциумом разработчиков ПО, специализирующихся на создании готовых решений для Omni-channel контакт-центров, и удовлетворяет текущим требованиям крупнейших компаний, предприятий и ведомств России. Важным преимуществом модульной архитектуры «СИТИ» является возможность комплексной проверки платформы на совместимость с распространенным ПО российских производителей. Основу аналитической платформы составляют отечественные программные продукты с подтвержденной эффективностью и практикой эксплуатации в рамках существующих масштабных промышленных решений.

Постоянная доступность работы контакт-центра является неотъемлемым требованием для организаций, которые хотят оказывать непрерывную сервисную поддержку своим клиентам. Понимая это, мы уделили особое внимание отказоустойчивости и использовали внутри системы такие инфраструктурные компоненты, которые обеспечивают её надёжную работоспособность 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вторая версия аналитической платформы «СИТИ» позволяет развёртывать все компоненты контактного центра в отказоустойчивом или катастрофоустойчивом исполнении с возможностью подключения к единому центру мониторинга доступности.

Отдельного внимания заслуживает пользовательский интерфейс платформы: он создан на базе веб-технологий, не зависящих от конкретного устройства доступа. Сотрудники могут работать удалённо из любой точки, при этом данные не выходят за пределы корпоративного контура.

Наконец, важной и уникальной особенностью новой версии Аналитической платформы «СИТИ» стало использование единого модуля «консолидированной отчетности» со встроенными функциями Business Intelligence (BI). Это позволяет мгновенно оценивать традиционные KPI контактного центра и анализировать CJM клиентов, которые обращаются в контакт-центр по разным запросам и используют для этого различные каналы коммуникаций.

Павел Теплов, директор отделения Customer Experience в Rubytech, сказал: «До появления второй версии Аналитической платформы «СИТИ» на российском рынке не существовало полнофункциональных решений, которые бы одновременно гарантировали полное соответствие российским требованиям информационной безопасности и отказоустойчивости, закрывали потребности компании-заказчика в области импортозамещения, а также обеспечивали унифицированный подход к консолидации современных функциональных решений в рамках единой отечественной платформы и ИТ-инфраструктуры контакт-центра. Теперь это решение доступно для наших заказчиков. В дальнейшем мы будем осуществлять непрерывное обновление и развитие функционала аналитической платформы. Это позволит оперативно закрывать актуальные потребности крупнейших компаний в области автоматизации контакт-центров».