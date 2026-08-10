ИТ-компания выиграла суд у МВД из-за поставки СХД. Но уголовное дело продолжается

Арбитражный суд признал незаконным расторжение контракта МВД с поставщиком СХД на 277 млн руб. и подтвердил, что оборудование соответствует требованиям. Однако уголовное дело против руководителя поставщика не только не закрыли, но и вернули на новое рассмотрение — несмотря на то, что суд первой инстанции уже указал на отсутствие состава преступления.

Суд на стороне поставщика

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы признал незаконным односторонний отказ МВД от исполнения госконтракта на поставку систем хранения данных (СХД) на 277,6 млн руб. Иск подала компания ООО «Современные технологии», выигравшая аукцион и поставившая это оборудование. Однако в марте 2022 г. заказчик — ФКУ «ГИАЦ МВД России» расторг контракт, заявив о несоответствии товара требованиям.

Вслед за этим против руководителя проекта «Современных технологий» Владислава Волковского было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он поставил в МВД оборудование, не соответствующее контракту, и тем самым ввел заказчика в заблуждение. Волковскому грозит до 10 лет лишения свободы.

В августе 2026 г. Арбитражный суд признал расторжение контракта незаконным, а экспертиза подтвердила: поставленные СХД полностью соответствуют техническому заданию, уголовное преследование Волковского продолжается — обвинение строится на тех же доводах о несоответствии оборудования, которые суд уже отклонил.

Что происходит

Еще до августовского решения суда, в марте 2026 г. судья Чертановского районного суда вернула дело Волковского прокурору, указав на отсутствие состава преступления. Однако прокуратура обжаловала это решение, и апелляционная инстанция отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Формально это означает, что процесс начинается заново.

wirestock / Freepik Поставщик выиграл суд у МВД и ему все равно грозит срок

Как пояснил CNews Волковский, решение арбитражного суда не может автоматически прекратить уголовное преследование: в уголовном процессе все придётся доказывать заново, несмотря на уже состоявшееся решение арбитража. По его словам, прокуратура запросила для него шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб.

Согласно постановлению о привлечении обвиняемого, Волковский «из корыстных побуждений сформировал преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств путем обмана» ГИАЦ МВД. Этого обвиняемый пытался достигнуть введя в заблуждение сотрудников МВД о наличии у ООО «Современные технологии» намерений и возможности произвести поставку СХД по заключенному госконтракту.

Экспертиза товара

При этом в рамках судебного разбирательства в мае 2026 г. была проведена компьютерно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что поставленное МВД оборудование полностью соответствует техническому заданию и контракту.

Одной из ключевых претензий МВД было несоответствие серийных номеров произведенных и поставленных товаров. На поставленных в министерство СХД стояли серийные номера YN4QUD060. А у производителя оборудования «Норси-Транс» заводские номера начинаются с «77НТ».

Однако в суде установили: YN4QUD060 — это серийный номер «Аеро диска», который доукомплектовал СХД вспомогательным оборудованием и присвоил ей свой номер как единому продукту. Паспорт на СХД содержал все номера компонентов, включая заводской номер «Норси-Транс» на модуле управления. Более того, СХД «Аэродиск Восток Э12» имели подтверждение Минпромторга о производстве на территории РФ и были включены в реестр российской промышленной продукции.

Четыре года использования оборудования?

Экспертиза установила, что у поставленных в МВД СХД полностью отказали системные накопители. И наиболее вероятная причина произошедшего: полное исчерпание ресурса циклов перезаписи твердотельных накопителей в режиме непрерывной эксплуатации свыше четырех лет, следует из акта экспертизы.

По словам Волковского, «оборудование все это время работало», что, по его мнению, подтверждает: заказчика оно фактически устраивало. «Иначе зачем его использовать?» — говорит он. При этом, по его словам, после расторжения контракта компания неоднократно пыталась забрать оборудование, но безуспешно — письма оставались без ответа. Теперь, пока длится уголовное дело, СХД считается вещественным доказательством и не может быть возвращена собственнику. «Получается, оборудование можно использовать бесплатно столько, сколько длится уголовное дело», — отмечает Волковский.

CNews задал вопросы МВД и Прокуратуру об основаниях, по которым Волковского обвиняют в мошенничестве после прошедшей экспертизы и решения суда о незаконном расторжении контракта.

Мнение юристов

Артем Яблоков, адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы», отмечает, что решение арбитражного суда, если оно вступит в силу, может быть использовано в уголовном процессе. «Статья 90 УПК РФ предусматривает, что установленные вступившим в законную силу судебным актом обстоятельства принимаются без дополнительной проверки», — поясняет он.

По поводу четырёхлетнего использования оборудования МВД Яблоков замечает: «Если заказчик пользовался оборудованием, но теперь желает взыскать компенсацию ущерба, возникает вопрос о неосновательном обогащении. Если оборудование работало и технических проблем не возникало, в чём именно выразилось несоответствие?».

По словам Яблокова, при вступлении в силу решения арбитражного суда, шансы защиты на оправдательный приговор кратно возрастают. Однако он не исключает, что следствие может попытаться сформировать основание для прекращения дела по нереабилитирующим признакам, чтобы избежать ответственности за незаконное преследование.



«Шансы защиты в уголовном деле существенно возрастают благодаря решению арбитражного суда и заключению судебной экспертизы, подтвердившим соответствие оборудования техзаданию, — соглашается управляющий партнер «Юк Энсо» Алексей Головченко. — Хотя арбитражный и уголовный процессы формально независимы, решение арбитража может быть использовано как письменное доказательство в уголовном деле и существенно подрывает обвинительную версию о несоответствии СХД контракту».

Он отмечает, что обвинение в мошенничестве при наличии реестровой записи Минпромторга выглядит слабо обоснованным. Реестровая запись на СХД «Аэродиск Восток Э12» подтверждает, что базовая модель соответствует требованиям постановления № 719. Доукомплектование модулями расширения при сохранении опечатанных контроллеров не является «умышленной модификацией» в уголовно-правовом смысле — термин предполагает изменение характеристик, влияющих на функционал или идентификацию продукции, а не установку дополнительных совместимых компонентов, поясняет Головченко.

«Возможная эксплуатация СХД заказчиком, который одновременно утверждал о несоответствии оборудования, свидетельствует об отсутствии обмана и умысла на хищение — оборудование выполняло свои функции, что опровергает саму основу обвинения в мошенничестве, — продолжает Головченко. — Это может быть квалифицировано как злоупотребление правом со стороны заказчика и использовано для переквалификации дела или прекращения уголовного преследования».

Другой поставщик

Вскоре после расторжения контракта с «Современными технологиями» МВД заключило новый контракт на поставку аналогичных СХД с компанией ООО «Национальные технологии» — участником, который ранее проиграл аукцион «Современным технологиям» и подавал многочисленные жалобы на поставщика. Отметим, что сумма нового контракта составила 318,3 млн руб. — почти на 40 млн больше, чем изначальная цена.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Национальные технологии» на 51% принадлежат АО «Концерн Автоматика» («Ростех») и на 49% — АО «Центр хранения данных» (Сбербанк).

«Национальные технологии» поставили продукции в ГИАЦ МВД минимум на 1 млрд руб. Например, в сентябре 2022 г. «Нацтех» поставила в МВД систему хранения данных от компании Yadro за 318,3 млн руб. В ноябре 2022 г. компания поставила в МВД СХД «Звезда» за 292 млн руб.

А в мае 2023 г. между ГИАЦ и «Национальными техомнологиями» был заключен договор на поставку ленточной библиотеки IBM на 707,3 млн руб., то есть уже не менее 1,3 млрд руб.