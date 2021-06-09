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«Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России»

«Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, установил отечественную СХД в «Дорогах России». Новые решения позволили усилить ИТ-инфраструктуру организации и постепенно масштабировать её с учётом роста потребностей.

В рамках проекта в «Дорогах России» была установлена СХД Aerodisk Engine с 62 жёсткими дисками и последовательным интерфейсом обмена данными с накопителями информации. На ней были размещены резервные копии всей ИТ-инфраструктуры. Это гибридная СХД, которая поддерживает работу в режиме высокой доступности Active-Active в конфигурации от двух до восьми контроллеров в активном режиме, что позволяет организовать доступность данных на уровне 99,999%.

«Транспортная отрасль сегодня активно внедряет новые технологии — в частности, интеллектуальные транспортные системы. В таких условиях организациям сферы необходима мощная и легко масштабируемая ИТ-инфраструктура. Вопреки многим стереотипам, её под силу развернуть российским разработчикам. Это ещё раз доказывает наш проект, — отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск». — В рамках проекта мы отвечали за резервирование данных ИТ-инфраструктуры. Это ответственная и важная задача — особенно в условиях стратегической значимости дорог и транспорта в масштабах государства».

Проект импортозамещения хранения данных в «Дорогах России» был реализован в три этапа. На первом этапе была развёрнута система хранения с 32 жёсткими дисками конфигурации RAID 6 и возможностью «горячей замены». На втором этапе решение было масштабировано: оно расширилось на семь дисков, что позволило увеличить объём хранилища на 24 терабайт. На третьем этапе были добавлены ещё 18 дисков — и как следствие, ещё 63 терабайта памяти.

В установленной системе хранения высокоскоростной обмен данными обеспечивает протокол Fibre Channel. Управление производится с помощью технологии Gigabit Ethernet. Диски разделены между тремя RDG-массивами и подключены восьми логическими томами к серверному кластеру.

«Установленная система позволяет гибко и оперативно использовать имеющуюся емкость для различного вида задач с различными SLA», — комментирует Николай Александров, начальник отдела ИТ федерального казённого учреждения «Дороги России».

Федеральное казённое учреждение «Дороги России» Федерального дорожного агентства занимается реализацией программ развития дорожного хозяйства. Среди проектов организации — опорная сеть автомобильных дорог, федеральная автоматизированная система весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, система «Платон». Также учреждение занимается развитием нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и разработкой интеллектуальных транспортных систем.

Владимир Бахур

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