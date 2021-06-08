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Система видеонаблюдения Axxon Next сертифицирована ГК Astra Linux

ГК Astra Linux, отечественный разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания ITV («Ай ти ви групп»), российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения, сообщили об успешном завершении комплекса испытаний на совместимость интеллектуальной системы видеонаблюдения Axxon Next 4.5 с операционной системой общего назначения Astra Linux Common Edition «Орел» и операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition «Смоленск». В ходе тестирования подтверждена корректная работа сервера и клиента Axxon Next в среде ОС Astra Linux. По результатам подписаны протоколы совместимости и выданы соответствующие сертификаты Ready for Astra Linux.

Программное обеспечение Axxon Next, включенное в реестр Минцифры России, предназначено для развертывания интеллектуальных систем видеонаблюдения любого масштаба на объектовой ИТ-инфраструктуре и в облачной среде. Axxon Next включает в себя детекторы ситуационной видеоаналитики, нейросетевые алгоритмы распознавания лиц и автомобильных номеров, инструменты быстрого умного поиска в видеоархиве. Продукт широко применяется в муниципальных проектах обеспечения общественной безопасности и на крупнейших предприятиях различных отраслей.

«Платформа видеонаблюдения Axxon Next под управлением ОС Astra Linux — решение российского происхождения, удовлетворяющее требованиям критически важных объектов. Высочайший уровень информационной безопасности, обеспечиваемый операционной системой, и наш глобальный опыт разработки ПО для крупномасштабных проектов делают совместное решение оптимальным выбором для предприятий, требующих бескомпромиссной эффективности и защищенности. Сотрудничество с высокотехнологичной компанией, занимающей лидирующую позицию на отечественном ИТ-рынке, позволяет нам создавать российский продукт мирового класса», — сказал Андрей Христофоров, коммерческий директор ITV Group.

«Подтверждение совместимости интеллектуальной системы видеонаблюдения Axxon Next с операционными системами семейства Astra Linux значительно расширит возможности применения наших продуктов на объектах критической инфраструктуры и стратегического значения, а также в других государственных и частных организациях, в которых предполагается приоритетное использование российского ПО. Мы продолжим укреплять наше технологическое партнерство с компанией ITV и планируем расширить линейку совместимого ПО», — отметил Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

Дмитрий Степанов

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