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«Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum

Компания «Рексофт» (Reksoft), один из ведущих российских разработчиков цифровых решений, примет участие в крупнейшем ИТ-мероприятии: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», которое пройдет 10 июня в Москве в Центре цифрового лидерства SAP.

Главная тема «CNews FORUM Кейсы» - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. Компания «Рексофт» на мероприятии поделится своим опытом в проектах для крупных банков в секции «ИТ в финсекторе».

В 16:25 Максим Шаблыгин, менеджер по развитию бизнеса компании «Рексофт», выступит с докладом: «Проблемы реализации проектов цифровой трансформации в крупных финансовых организациях и пути их решения. Опыт компании-разработчика». С конца 90-х годов «Рексофт» специализируется на разработке передовых цифровых решений в сотрудничестве с командами отраслевых специалистов крупнейших финансовых организаций: ВТБ, Газпромбанк, Открытие, Промсвязьбанк, СберБанк.

В докладе будет подсвечена следующая проблематика: быстрый запуск цифровых продуктов при неполной определённости целевых бизнес-процессов; унаследованный ИТ-ландшафт и монолитная архитектура, сложные схемы интеграции в парадигме параллельной разработки и внедрения множества инициатив в ограниченные временные сроки; увеличение количества проектов, построенных на работе с большими денными при постоянном росте количества их источников. Примеры монетизации. Переход от модели внедрения готовых ИТ-решений к созданию собственных уникальных цифровых сервисов с центрами ведения проекта на стороне заказчика. Как предоставить наиболее качественный сервис со стороны разработчика технологических решений?

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Владимир Бахур

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