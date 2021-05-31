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Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Решение для удаленного администрирования серверного оборудования Delta BMC, разработанное Delta Solutions, отечественным системным интегратором и разработчиком ПО, лидером на рынке IT-решений для автоматизации производственных и бизнес-процессов, включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по классу «BIOS и иное встроенное программное обеспечение». Это документально подтверждает тот факт, что исключительное право на продукт принадлежит отечественному разработчику. Таким образом, программное обеспечение Delta BMC может без ограничений использоваться в государственных и муниципальных учреждениях России в составе серверного оборудования.

Программный продукт Delta BMC предназначен для мониторинга и управления компонентами аппаратного обеспечения и совместим с аппаратными платформами, построенными на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения.

Разработка компании Delta Solutions реализована в виде программы, устанавливаемой на независимый флеш-накопитель, и исполняется на контроллере серверной материнской платы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 1- и 2-го поколений. Функционально Delta BMC предоставляет пользователю набор программных инструментов по мониторингу состояния компонентов серверного оборудования, позволяя использовать разрешённые внешние носители, имеет широкий набор программных интерфейсов для удаленного управления: Redfish, IPMI, GUI, SNMP и другие.

«Включение нашего решения Delta BMC в реестр российских программ позволит государственным и муниципальным учреждениям безопасно использовать нашу разработку, которая по своим возможностям не уступает лучшим зарубежным аналогам. Наряду с высокой надёжностью и функциональностью, наше решение обладает высокой гибкостью, что позволяет быстро осуществить доработку под требования любого заказчика. Более того, Delta BMC имеет интерфейс на русском языке и полноценную поддержку российской командой разработчиков», — говорит генеральный директор компании Андрей Чернышев.

Команда Delta Solutions в настоящее время продолжает разработку решений по нескольким инновационным направлениям для поддержания курса импортозамещения.

Дополнительная информация о ПО «Delta BMC» в Едином реестре российских программ.

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Дмитрий Степанов

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