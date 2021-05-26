«Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленное решение «Гарда БД», поддерживающее предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид».

«Гарда БД» обеспечивает высокую производительность при обработке данных СУБД «Квант-гибрид», не нагружая и не ограничивая функциональность. Применение технологии больших данных и машинного обучения помогает в предотвращении инцидентов, связанных с неправомерным доступом к данным в СУБД.

Контролировать доступ к системам, использующим объектно-реляционную систему управления базами данных (СУБД) общего и специального назначения, можно тремя способами: пассивным, работая с копией трафика и осуществляя лишь функцию мониторинга с помощью агентского ПО на сервере СУБД; контролируя локальные подключения; в виде активного сетевого экрана, устанавливая систему в разрыв, что позволяет блокировать нежелательные события.

Кроме работы с «Квант-гибрид» «Гарда БД» обнаруживает, контролирует и классифицирует следующие типы баз данных: Oracle, MicrosoftSQL, MySQL, PostgreSQL, Teradata, IBM Netezza, Sybase ASE, SAP HANA, IBM DB2, «Линтер», Firebird, Interbase, Apache Casandra, в том числе инструменты для взаимодействия с кластером Hadoop — Apache Hive и брокер сообщений Apache Kafca.

«Гарда БД» — аппаратно-программный комплекс для аудита доступа к базам данных и веб-приложениям. В систему встроен модуль поведенческой аналитики, который благодаря динамическому профилированию позволяет на ранних этапах выявлять подозрительную активность в действиях пользователей и оперативно информировать об этом службу безопасности.

СУБД «Квант-гибрид» — объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) общего и специального назначения с расширенными функциональными возможностями, за счет использования встраиваемых модулей.