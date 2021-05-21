Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы, компания «Маппер», инвестирует в расширение производства электронных микроприборов (МЭМС-устройств) около 40 млн руб. Половина этой суммы – собственные средства предприятия, половина – грант Фонда содействия инновациям, сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) – это технологии и устройства, которые объединяют в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты. МЭМС-устройства представляют собой различные детали микрометровых размеров: датчики, сенсоры, гироскопы, переключатели, игровые контроллеры и отражатели света. Они используются в системах навигации, автомобилях, аэрокосмических технологиях, биомедицине, лазерных принтерах, беспроводных и оптических коммуникациях.

«Проект компании «Маппер» в области производства МЭМС-устройств вошел в число победителей одиннадцатой очереди грантовой программы «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант, полученный в результате этой победы, в размере 20 млн руб., а также 20 млн руб. собственных средств предприятие направит на приобретение высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для расширения производства», – сказал Геннадий Дёгтев.

Для реализации проекта, который был удостоен гранта, «Маппер» планирует приобрести специализированное программное обеспечение MES – автоматизированную систему управления производством и высокотехнологичное оборудование: печь для отжига, системы подачи газов, лазерный гравировщик и магнетрон.

«Компания «Маппер» уже много лет работает в соответствии со стандартом ИСО 9001:2015, что обеспечивает производство продукции высокого качества и позволяет успешно конкурировать на рынке МЭМС России», – сказал генеральный директор компании Денис Шамирян.

«Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», а также поддержка со стороны грантовых программ, таких как «Коммерциализация», позволяют компании развиваться и производить уникальную продукцию. Благодаря этому «Маппер» может расширять производство МЭМС в России и в будущем претендовать на лидирующие позиции среди аналогичных отечественных компаний», – отметил Шамирян.

Компания «Маппер» была основана в 2012 г. как 100-процентное дочернее предприятие холдинга Mapper Lithography при финансовой поддержке «Роснано». В 2013 г. МЭМС-фабрика была построена на территории ОЭЗ «Технополис Москва», а в 2018 г. предприятие получило статус резидента. Производственные помещения компании занимают 1,5 тыс. квадратных метров, производственная линейка насчитывает более 30 единиц оборудования. Компания использует передовые технологии полупроводникового производства, которые реализуются в общемировой практике при изготовлении МЭМС. В «Маппер» работает около 50 человек.