Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров

Merlion и Bellsoft подписали дистрибьюторское соглашение. Оно создает новый сегмент бизнеса для ИТ-компаний по поставке и поддержке отечественных продуктов на основе экспертизы по платформе Java. Партнеры Merlion смогут внедрять прогрессивную среду исполнения Java Liberica JDK и стандартизованный сервер приложений Libercat с российской техподдержкой от Bellsoft. Новое партнерство позволит предлагать интегрированные наборы с отечественными ОС из портфеля Merlion и расширит ландшафт промышленных систем на технологиях разработчика.

Экосистема бизнес-проектов Merlion дает партнерам широкий набор сервисов и услуг для решения большинства задач по цифровой трансформации бизнеса заказчиков. Теперь партнеры дистрибутора смогут поставлять стек продуктов на базе Java: от прикладного и связующего ПО до ОС и аппаратных платформ. Технологии Bellsoft помогут реализовать потребности заказчиков, которым необходимо обеспечивать безопасность промышленных систем на платформе Java, повышать эффективность ИТ с сокращением затрат и соответствовать требованиям цифрового суверенитета.

Прогрессивная среда исполнения Java Liberica JDK – это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем. Она применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах, сложных ИТ-ландшафтах финансовых, государственных, телеком, розничных и топливно-энергетических компаний, для создания и поддержки разнообразной архитектуры, как монолитной, так и микросервисной. Все сборки верифицированы на соответствие стандарту Java SE по лицензии Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). Стандартизованный сервер приложений Libercat поставляется совместно с Liberica JDK и предназначен для работы с рядом технологий Java EE.

Liberica JDK поддерживает впечатляющий набор платформ, как аппаратных — x86, ARM, Power, SPARC, Apple M1, Baikal, «Эльбрус», так и ОС — Windows, macOS, Linux, Solaris. И протестирована на совместимость с российскими операционным системами, в том числе гарантировано работает на всех ОС, представленных в портфеле Merlion: Astra Linux, «Альт», ROSA, «Ред ОС». При формировании интегрированных наборов дополнительную синергию могут создать приложения, решения по безопасности, виртуализации, СУБД, широкий ассортимент которых предлагает дистрибьютор.

Связующие технологии Bellsoft закладывают основу сквозного решения и будут пользоваться спросом в проектах, где важно отечественное происхождение внедряемых продуктов. Они включены в реестр российского ПО. И техническая поддержка будет осуществляться даже в условиях цифрового суверенитета, без контакта с мировым сообществом, при этом 24/7/365 и на родном языке. Ее предоставляют ведущие инженеры Bellsoft, которые непосредственно вносят вклад в OpenJDK и знакомы с его структурой на микроуровне. Благодаря лицензии TCK клиентам гарантируется высочайший уровень безопасности и производительности в контексте всех решений. Дорожная карта техподдержки предусматривает доступ к исправлениям и обновлениям безопасности не менее 8 лет и выпуск бинарных файлов синхронно с Oracle Java SE.

«У нового дистрибуторского соглашения большие перспективы. Нашим партнерам – главным образом системным интеграторам и разработчикам – данное сотрудничество открывает возможности для роста и развития в новом сегменте бизнеса. Ведь большинство комплексных систем и критических информационных инфраструктур (КИИ) используют Java-компоненты, для безопасной промышленной эксплуатации которых теперь требуется коммерческая подписка, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion. – Внедряя Liberica JDK и Libercat с поддержкой от Bellsoft, партнеры могут с помощью наших менеджеров формировать интегрированный набор с продуктами других российских производителей под цели своих проектов и заказчиков. Мы со своей стороны будем оказывать поддержку – в проектах, в пилотах, консультациях, лицензировании».

«На российском рынке огромная экспертиза по Java, и мы рады расширению партнерских отношений. Благодаря сети Merlion, объединяющей свыше 8,7 тыс. партнеров, почти каждая компания, использующая Java-платформу, сможет получить полный доступ к преимуществам прогрессивной среды исполнения Java и стандартизованного сервера приложений с надежной техподдержкой в России, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. — Мы привносим в Java-платформу инновационные идеи, отвечающие современным цифровым стратегиям. И активно развиваем технологическое партнерство и ассортиментную линейку, чтобы гарантировать безопасность и совместимость наших профессиональных продуктов со всеми используемыми платформами, включая отечественные ОС, СУБД, приложения и оборудование. Это важный шаг к созданию сквозных решений. Наша партнерская программа разработана в тесном сотрудничестве с ИТ-сообществом и развивается, чтобы наилучшим образом соответствовать требованиям цифрового суверенитета».