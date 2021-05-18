Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения

Western Digital Corp. объявила сегодня о расширении семейства WD Purple, представив продуктовую линейку WD Purple Pro, созданную для нового поколения продвинутых записывающих устройств с элементами ИИ и бэкенд-серверов.

По прогнозам IDC, объем мирового рынка камер видеонаблюдения вырастет с 23,6 млрд. долл. в 2019 г. до 44 млрд. долл. к 2025 году. Развитие архитектурных решений систем видеонаблюдения, которые регистрируют, хранят и анализируют огромные объемы видеоматериалов, а также выполняют ресурсоемкие задачи по видеоаналитике на основе глубинного обучения, сопровождается невиданным до сих пор уровнем нагрузки на подсистемы хранения данных. Реализованные в линейке WD Purple Pro технические решения позволяет справляться с подобными рабочими нагрузками и оптимизировать производительность хранилища, мощность, характеристики по нагрузкам и надежность для бесчисленного множества устройств, включая сетевые видеорегистраторы (NVR) с элементами ИИ, серверы для видеоаналитики, массивы хранения данных, решения хранилище/сервер, в том числе те, на которых выполняется аналитика на основе глубинного обучения.

«Теперь, после появления WD Purple Pro, наша полная линейка продукции для видеонаблюдения покрывает самые разные потребности клиентов — от специальных карт microSD WD Purple для камер до жестких дисков WD Purple для массовых сетевых видеорегистраторов и нового поколения архитектурных решений для умного видеонаблюдения, в которых «умный» элемент начинается с мозгов в бэкенде, то есть на серверах, отвечающих за видеоаналитику и глубинное обучение, требующих огромных вычислительных мощностей, — отметил директор по маркетингу направления «Видеонаблюдение» Western Digital Брайан Маллари. — WD Purple Pro — это идеальное решение, открывающее весь спектр возможностей для изготовителей оборудования и интеграторов, стремящихся адаптировать свои системы сообразно расширению рабочих нагрузок с ИИ».

Преимуществами WD Purple Pro являются.

Продвинутая технология AllFrame AI, поддерживающая параллельную запись потокового видео с разных устройств захвата видео (до 64 камер одновременно) и одновременную работу с дополнительными 32 потоками данных для выполнения функций ИИ, при этом камеры могут быть подсоединены как напрямую к новым записывающим устройствам, так и к облачным серверам.

Высокая производительность и увеличенная до 550 ТБ в год рабочая нагрузка обеспечивают обработку дополнительных запросов от функций ИИ, включая распознавание шаблонов и распознавание объекта/события, одновременно с этим производя запись множества видеопотоков.

Высоконадежные и мощные решения помогают загрузить и обработать тысячи часов видео для обучения систем ИИ, что позволяет продолжить дальнейшую разработку эффективных алгоритмов глубинного обучения и ИИ. Новые накопители доступны в объемах от 8 до 18 ТБ и поставляется с пятилетней ограниченной гарантией.

Корпоративный стандарт надежности, позволяющий использовать оборудование в серверах для видеоаналитики большого объема и облачных решениях. В системах, поддерживающих соответствующую функцию, реализован постоянный мониторинг состояния HDD-накопителей через Western Digital Device Analytics.

«Новая линейка WD Purple Pro от Western Digital — это решение с большим объемом хранения, адаптированное под текущие нужны ИИ и обеспечивающее рабочие показатели, необходимые для поддержки рабочих нагрузок с большим объемом данных; надежность этого решения позволит пользователям доверить ему свои самые важные данные, — сказал руководитель программы по работе с сообществом Milestone Systems Дейв Нивег. — Надежные решения по хранению данных, будь то для первичных устройств захвата видео или для облака, являются ключевым элементом выполнения первостепенных задач — от обеспечения более безопасного доступа в здания или школы и отслеживания состояния пациентов до сбора и анализа данных о парковке и транспортных потоках в умном городе для повышения безопасности и эффективности».

В полную линейку решений WD Purple от Western Digital для видеонаблюдения входят: карты microSD WD Purple объемом до 1 ТБ для камер и устройств захвата видео, HDD-накопители для сетевых видеорегистраторов WD Purple объемом 1-8 ТБ, а теперь и диски WD Purple Pro объемом от 8 до 18 ТБ для использования в самых разных системах в условиях жестких рабочих нагрузок от ИИ, включая корпоративные бэкенд-сервера. Решения WD Purple Pro будут доступны в этом квартале у реселлеров Western Digital.