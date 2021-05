«Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18

25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Террасофт» представят low-code, BPM- и CRM-новинки Creatio для ускорения и быстрой трансформации процессов. Презентация состоится в рамках большой онлайн-встречи для бизнес- и ИТ-лидеров LOW-CODE DAY.

Продуктовые лидеры «Террасофт» представят новинки Creatio, которые дают компаниям еще больше возможностей для ускорения и быстрой трансформации процессов с учетом актуальных потребностей бизнеса.

Участников ждет показ ключевых технологических новинок. Low-code: полностью обновленный дизайнер страниц, использующий абсолютно новые технологии и подходы к построению пользовательских интерфейсов — настраивайте страницы в системе, расширяйте возможности Creatio с помощью гибких no-code инструментов.

BPM: расширенные возможности по управлению файлами в процессах, а также пользовательские инструменты для интеграции с SOAP-сервисами, которые позволяют применять low-code/no-code подходы для настройки интеграций и быстрого встраивания продуктов Creatio в ИТ-ландшафт организаций.

MARKETING: новые элементы маркетинговых кампаний, возможность настройки интенсивности отправки email-рассылок, получение лидов из форм LinkedIn — в рамках релиза будут представлены новинки Creatio для привлечения клиентов, анализа своей аудитории и построения персонализированного маркетинга.

SALES: функциональность drill-down в планировании до максимально возможного уровня детализации данных — инструменты для формирования точной и полной сквозной аналитики, которая позволит выявлять неочевидные закономерности и принимать эффективные управленческие решения.

SERVICE: обновленный интерфейс и новые инструменты для быстрой обработки чатов, поддержка внешних бот-платформ и бесшовная интеграция с WhatsApp и Telegram, что объединит в интерфейсе Creatio еще больше каналов взаимодействия с клиентами и ускорит обработку обращений.

Financial services: интеллектуальный подбор оптимальных продуктов (Next Best Offer) позволит проанализировать предпочтения клиентов, подобрать для них наиболее подходящие предложения и таким образом повысить вероятность заказа и усовершенствовать взаимоотношения.

Узнать больше и зарегистрироваться на презентацию новой версии Creatio можно на странице мероприятия.

В линейку программных решений Creatio входят продукты для построения и автоматизации бизнес-процессов, а также готовые CRM-системы в разных конфигурациях. В основе продуктов Creatio лежит интеллектуальная low-code платформа, которая позволяет выполнять настройку программных решений без навыков программирования. Продукты Creatio ежегодно завоевывают престижные награды, а также высоко оцениваются ведущими аналитическими агентствами мира. По оценкам Gartner и Forrester, продукты Creatio занимают лидирующие позиции на рынках low-code, BPM и CRM.

Презентация новой версии Creatio состоится в рамках LOW-CODE DAY — уникальной онлайн-встречи, на которой участники также смогут познакомиться с результатами глобального исследования low-code рынка и популярными решениями для бизнеса с площадки Creatio Marketplace.

Организатором выступает компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации.