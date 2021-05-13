Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ

Технологический институт Карлсруэ (KIT) — немецкий исследовательский университет — планирует с помощью компании Lenovo и ее бизнес-партнера Pro-Com в ближайшие месяцы внедрить новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс, оснащенную графическими процессорами Nvidia A100 Ampere с охлаждением горячей водой.

«Мы рады начать работу с Lenovo по созданию нашего суперкомпьютера HoreKa с применением передовой технологии прямого водяного охлаждения Neptune Direct Water Cooling (DWC), — сказала доктор наук Дженнифер Бухмюллер, руководитель отдела научных вычислений и моделирования KIT. — Экологичность этого решения и оптимизация производительности всей системы идеально сочетаются с нашей целью: разрабатывать все более эффективное и соответствующее принципам устойчивого развития программное обеспечение для научных исследований. Это, в свою очередь, дает нам возможность осуществлять многомерное моделирование в значительно больших масштабах, чем раньше — для исследований в области источников энергии и транспортных средств, материаловедения, наук о системах Земли, медико-биологических наук, а также в физике элементарных частиц и космомикрофизике».

Используя конфигурацию системы Lenovo GOAST (Genomics Optimization and Scalability Tool), ученые могут воспользоваться преимуществами проверенного, предварительно сконфигурированного решения для задач биоинформатики на основе высокопроизводительных и надежных серверов Lenovo ThinkSystem. Традиционно для секвенирования всего генома (WGS) требуется отрезок времени в несколько дней. Конфигурация системы Lenovo GOAST в свою очередь обеспечивает результаты менее чем за час — все это с помощью стандартных серверов x86.

«С помощью системы Lenovo GOAST мы можем анализировать большие объемы данных и быстрее проникать в суть явлений. Наша новая среда для HPC стимулирует передовые исследования, которые помогут нам вывести более питательные, устойчивые к засухе и болезням растения, чтобы накормить мир», — сказал д-р Паритош Кумар, научный сотрудник центра департамента генетики Университета Дели.

Чтобы обеспечить ЦОД необходимой вычислительной мощностью и производительностью системы охлаждения для текущих и будущих проектов в области информационных технологий (ИТ), Lenovo Professional Services предлагает новые интерактивные семинары по передовым методам работы ЦОД. Сотрудничая со специалистами по электропитанию и охлаждению, Lenovo сможет помочь выполнить ряд экспертных оценок на основе потребностей клиентов, чтобы помочь им в диагностике инфраструктуры ИТ. В результате будет определена надежная методология для достижения эффективности охлаждения, электропитания и энергопотребления.