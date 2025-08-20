В России создано направляющее устройство для операций на мозге

Российские ученые изучили импортный аналог и создали свое, отечественное устройство для управления движением инструмента хирурга при операциях на головном мозге.



Навигация для хирурга

Специалистами Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИИР СамГМУ) разработали универсальное направляющее устройство для управления траекторией инструмента хирурга, сообщается на сайте вуза. Решение создано после анализа зарубежного аналога.

Устройство позволяет контролировать продвижение хирургической иглы до достижения целевой точки благодаря системе световозвращающих сфер. Оно уже передано в федеральные медицинские центры для проведения клинических апробаций. На данный момент осуществлены первые операции по биопсии новообразований головного мозга.

Направляющее устройство применяется в составе системы хирургической навигации Autoplan («Автоплан») разработки инжинирингового центра СамГМУ. Это система хирургической навигации, основанная на технологии оптического трекинга в инфракрасном диапазоне. Ее использование позволяет в режиме реального времени отслеживать инструмента хирурга с точностью в доли миллиметра.

Замена импортным аналогам

Обычно процедуру по взятию биопсии пока проводят с помощью стереотаксической рамы — довольно громоздкой и неудобной для пациента, а также сложной и долгой в настройке для врача, рассказали агентству ТАСС в пресс-службе СамГМУ. Теперь можно проводить безрамную биопсию.

ИИР СамГМУ Разработка СамГМУ отслеживает и направляет движение хирургической иглы при операциях на головном мозге

Для того, чтобы использовать новое устройство, в Autoplan загружают данные компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) пациента, где формируется 3D-модель для дальнейшего хирургического вмешательства.

Навигационное устройство закрепляется на системе фиксации черепа с помощью стойки и позволяет по шагам настроить инструмент так, чтобы провести через него биопсийную иглу по спланированной траектории — от точки входа до точки цели.

Если происходит отклонение от траектории, хирург видит его в режиме реального времени на экране. Таким образом сокращается предоперационная подготовка и время забора биопсийного материала, повышается удобство для пациента и врача.

Разработка СамГМУ полностью заменяет импортные аналоги.

Импортозамещение в медицине

О еще одной российской навигационной системе для хирургии — Medgital — CNews писал в июле 2025 г. Она основана технологиях AR (дополненная реальность). В разработке решения участвовал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НМИЦ (национальный медицинский исследовательский центр) нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Его зарубежными конкурентами являются Medivis и Augmentes, однако они не представлены в России. Из российских решений конкурирующими продуктами кроме «Автоплан» являются BrainLab, Medtronic, Stryker, «Гомомед».

По словам директора департамента цифрового развития и ИТ Минздрава Дмитрия Темнова, в российской сфере здравоохранения произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО. В частности, в области радиологических систем и систем для анализа медицинских изображений, КТ и МРТ российские продукты вытеснили решения Siemens и AGFA.