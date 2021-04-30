Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг»

Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг». До проекта с «Синтегро консалтинг» специализированный депозитарий отдавал ведение бухгалтерской отчётности на аутсорс. Для формирования XBRL-отчётности использовали бесплатное ПО регулятора, но его функционала не хватало.

В середине 2020 года компания решила выбрать новую XBRL-программу. Одновременно было решено начать вести бухучёт своими силами. Основной целью стала максимальный контроль за процессами и автоматизация: от формирования до проверки пакета XBRL-отчётности, включая реестровые формы отчётности спецдепозитария.

Сотрудники ООО СД «Депо-Плаза» выбрали программы «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL»,основываясь на предыдущем опыте работы в них в других компаниях. Для начала учёта в бухгалтерской системе Синтегро подготовили имеющиеся данные: провели аудит и адаптировали формат. Это помогло избежать ошибок при загрузке. В формате XBRL теперь автоматически собираются основные формы БФО и наиболее используемые формы НСО.

«У Синтегро хорошая репутация на рынке. В процессе работы мы в этом убедились – нам всегда быстро помогали, объясняли сложные моменты. Сейчас мы работаем с техподдержкой, но и к ней обращаемся нечасто. В основном в отчётный период - так как по текущей работе в программах всё доступно и понятно», - рассказал Юрий Иващенко, генеральный директор «СД «Депо-Плаза».