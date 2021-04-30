«Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти»

Специалисты «Первого бита» развернули решение «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» на 200 рабочих мест в медицинских лабораториях «Бехдошти» в Таджикистане. Внедрение ускорило работу с клиентами в несколько раз, полностью автоматизировало процесс лабораторных исследований и обеспечило эффективную работу лабораторий благодаря контролю материалов на складе.

Компания «Бехдошти» — одна из самых крупных сетей частных медицинских лабораторий в государственных медицинских учреждениях Душанбе, Таджикистан. В разных городах и районах работает 100 лабораторий, занимающихся разнообразными медицинскими и анализами. Штат компании насчитывает 2 тыс. сотрудников.

Компании «Бехдошти» нужна была современная лабораторная информационная система для автоматизации технологического процесса приема, обработки анализов и учета. Руководство обратилось за помощью в челябинский офис компании «Первый бит». Решающим критерием выбора исполнителя стал большой опыт команды ИТ-интегратора по автоматизации медицинских учреждений не только в России, но и других странах, например, в Казахстане и Грузии.

Бизнес-задачами проекта определили управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и автоматизацию бизнес-процессов (BPM). Специалисты «Первого бита» приняли в работу следующие задачи: настроить корректное ведение НСИ для реализации и учета медицинских услуг и получения объективной картины по результатам работы лабораторий; настроить автоматическое формирование нужных документов и оперативное предоставление результатов исследований для ускорения работы с клиентами; автоматизировать лабораторные исследования и интегрировать программу с анализаторами; обеспечить контроль реагентов и других необходимых материалов на складе для бесперебойной работы лабораторий.

После первоначального анализа исходных данных было предложено оптимальное решение — внедрить программу «1С:Медицина. Клиническая лаборатория», которая обеспечивает ведение складского учета реагентов, автоматизирует процесс поддержания запасов на необходимом уровне, контролирует сроки годности, формирует заказы поставщикам. Специально для сети «Бехдошти» внедренцы выполнили несколько уникальных доработок функциональности программы, например, учет объема бумаги, которую тратит филиал для печати пациентам результатов анализов, для понимания сроков восполнения запаса.

Система «1С:Медицина» позволяет обеспечить ведение всей необходимой нормативно-справочной информации для реализации и учета медицинских услуг, оказываемых лабораторией (прейскуранты, договора, скидки и т.д.). Отчеты встроены в функциональность программы. На основании направления врача или других сведений, предоставленных пациентом, система оперативно находит его медицинскую карту. Программа поддерживает прием платежей от клиентов, предоставляет им комплект документов, связанных с оказанием услуги: квитанция, договор на оказание платных медицинских услуг, согласие на использование персональных данных.

Команда внедренцев выполнила необходимые работы: ввод начальных остатков; установка программного обеспечения на компьютеры заказчика; индивидуальное обучение в офисе заказчика; настройка отраслевого решения для ведения учета; индивидуальная разработка для устранения функциональных разрывов в системе; создание интерфейсов и наборов прав пользователей.

Теперь руководство компании получает объективную картину реализации услуг в различных разрезах по отчетам из системы. Сотрудник в регистратуре подбирает пациенту анализы, оформляет заявку, в процедурном кабинете сразу в программе видит перечень анализов, которые необходимо провести, а лаборант автоматически получает коды проб. Поступившие пробы загружаются в анализатор. В лабораториях используется три вида анализаторов: гематологические, биохимические и уроанализаторы. Приходящие от них результаты автоматически сохраняются в программе. Внедрение системы «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» позволило ускорить процесс обработки данных и исключить ошибки, которые могли бы возникнуть при ручном переносе информации. Полученные результаты оперативно выводятся на печать и передаются пациенту. Программа автоматически рассчитывает референсные значения по анализам на основании данных пациента.

По итогам проекта настроено корректное ведение НСИ для реализации и учета медицинских услуг и получения объективной картины по результатам работы лабораторий; в несколько раз ускорена работа с клиентами; полностью автоматизирован процесс лабораторных исследований: от списка анализов, которые требуется взять у пациента, до предоставления результатов пациенту; обеспечена бесперебойная работа лабораторий благодаря контролю реагентов и других необходимых материалов на складе

Манучехр Расулов, руководитель проекта в «Бехдошти», сказал: «Cовместно с командой «Первого бита» мы сперва автоматизировали первую лабораторию нашей сети. Пилотный проект был успешно внедрен, несмотря на то, что работу сотрудники вели удаленно из Челябинска. Расстояние между нашими компаниями никак не отразилось на качестве взаимодействия и выполнения задач. Специалисты «Первого бита» помогали нам в совершенствовании и доработке функционала новой системы, консультировали по вопросам, которые возникали у наших сотрудников. Мы получили готовую лабораторную информационную систему, в которой работают все сотрудники сети «Бехдошти»: от администраторов и медперсонала до руководителей. Для того, чтобы каждый пользователь работал строго в рамках своих компетенций, специалисты компании «Первый бит» выполнили настройку прав для каждой роли».