«Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал»

Специалисты «Первого бита» внедрили систему «1С:ERP. Управление птицеводческим предприятием 2» в птицеводческом комплексе «Урал» для регламентированного и управленческого учета. Автоматизация отраслевого учета производственных показателей инкубации и выращивания птицы позволила контролировать выпуск продукции, обеспечила прозрачный расчет себестоимости, повысила качество управленческой отчетности, автоматизировало формирование отчетности по отраслевым показателям и 100 рабочих мест.

Птицеводческий комплекс «Урал» — быстроразвивающаяся компания по производству и переработке продукции из мяса индейки, на рынке известна под брендом «Индюшкин». Компании более 10 лет, штат — 1000 сотрудников, комплекс расположен на юге Республики Башкортостан в городе Мелеуз. Комплекс охватывает несколько территорий в разных населенных пунктах Мелеузовского района. Они расположены на расстоянии не менее 5 км друг от друга в соответствии с современными требованиями к разведению птицы во избежание рисков инфекционных заболеваний. Производственные площадки в зоне видеонаблюдения для дистанционного отслеживания производственных процессов. Производственные мощности птицеводческого комплекса «Урал» позволяют выпускать до 30 тысяч тонн продукции ежегодно. ПК «Урал» — крупнейшее в республике сельскохозяйственное предприятие полного технологического цикла, включающего в себя инкубатор, зоны подращивания и выращивания птицы, комбикормовый завод, цех убоя и глубокой переработки.

Ранее в компании «Урал» работа проходила в системе «1С:Бухгалтерия», которая облегчала работу отдельных пользователей по сдаче регламентированной отчётности, но не могла обеспечить необходимую оперативность, детализацию информации и достоверность данных отраслевого учёта. До начала проекта были только инвестиционные затраты, которые велись в бухгалтерии. В «1С:Бухгалтерия» вводились такие данные, как заработная плата за прошлый период, закупка основных средств, налоги, данные по кредитованию, финансово-инвестиционные операции по компаниям (платежи). До начала внедрения промышленная деятельность ещё не началась. Сотрудники начали вносить данные в новую систему с нуля.

Перед руководством появилась потребность собрать все процессы в единой информационной связке, необходима была комплексная система, позволяющая закрывать задачи с учетом отраслевой специфики с подходящими производственными параметрами типа кормления, привеса, падежа в разрезе птичника и мн. др. Актуальные для отрасли задачи: оперативный учет ТМЦ, учет яйца, птицы, процессов инкубации, выращивания, перевод птицы из категории в категорию по возрасту, контроль затрат по каждой партии птицы, прослеживаемость от партий яйца, кормления и ветеринарных препаратов.

Руководство компании «Урал» обратилось в проектный офис Первого Бита статуса «1С:Центр ERP», обладающий должными компетенциями в автоматизации. При выборе партнера для решения поставленных задач было важно, чтобы ИТ интегратор обладал широкой экспертизой в решении подобных вопросов и мог выполнить проект в максимально короткие сроки. Команда Первого Бита продемонстрировала на пресейле релевантный опыт, обезличенные документы по результатам прошлых проектов, презентацию и выбор внедренцев стал очевидным.

Сперва специалисты провели подробное обследование объектов по задачам заказчика, в качестве эффективной системы выбрали «1С:ERP. Управление птицеводческим предприятием 2», включающую в себя функционал по управлению инкубацией, выращиванию молодняка и переработке птицы.

Были определены основные задачи проекта: создать единую информационную систему для регламентированного и управленческого учета, обеспечить отраслевой учет производственных показателей инкубации и выращивания птицы.

На стадии выращивания прирост массы интенсивно растет, следовательно, себестоимость птицы меняется каждый день. Система учета должна помогать прогнозировать прибыль и издержки, исходя из более точных и актуальных данных. Внедрение программного обеспечения рассчитано на улучшение качества работы и оптимизацию процессов внутри компании. Благодаря комплексному подходу проектной команды Первого Бита решение «1С:ERP. Управление птицеводческим предприятием 2» было интегрировано с системой «Меркурий» в части учета ветеринарного контроля.

Также была выявлена потребность компании в отслеживании воронки продаж, фиксации истории взаимодействия, планировании продаж и контроле клиентов. Исходя из задач компании, было принято решение внедрить систему «БИТ.CRM 3», что стало поводом продолжить сотрудничество уже в рамках следующего проекта.

Реализация всего проекта специалистами Первого Бита проводилась дистанционно, команда специалистов и заказчик всегда были на связи, бесперебойная работа, формализация процессов управления позволили выполнить проект вовремя, закрыв все задачи за 9 месяцев, при этом сотрудники ПК «Урал» начали работать в системе с первого месяца начала проекта.

Внедрение «1С:ERP. Управление птицеводческим предприятием 2» в ПК «Урал» автоматизировало 100 рабочих мест и позволило: вести учет процессов инкубации, содержания промышленного стада, выращивания молодняка, вести учет птицы в двух независимых единицах измерения: вес и головы, вести учет выращивания птицы по партиям закладки, вести учет выбытия в разрезе причин: падеж, реализация, забой и т. п., вести учет побочной продукции птицеводства и мясопереработки птицы, вести учет по сортировке яиц, выполнять расчет себестоимости продукции птицеводства по партиям производства, формировать отчетность по птицеводству с автоматическим расчетом отраслевых показателей: привес, количество кормо-дней, сохранность, выводимость и т. д.

Результаты проекта: автоматизированы регламентированный и управленческий учет, упрощено отражение выпуска продукции, автоматизирован прозрачный расчет себестоимости и, соответственно, повышено качество управленческой отчетности, автоматизировано формирование отчетности с учетом отраслевых показателей.

После проекта «Первый бит» осуществляет сопровождение и консультационную поддержку заказчика.

Финансовый директор ПК «Урал» Илья Дмитриевич Белов отметил: «Наша компания выражает благодарность компании «Первый бит» за профессионализм и энтузиазм в работе. В процессе интеграции проектная команда работу выполнила в срок и произвела качественное внедрение системы. За время проекта было проведено обучение программе по управлению птицеводческим предприятием. В будущем надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества».