«Авиасейлс» перешла на удаленный наем сотрудников с HRlink

«Авиаслейс» автоматизировала кадровый документооборот, подключившись к сервису HRlink. Это позволило организовать удаленный наем сотрудников, ускорить процессы оформления документов, снизить нагрузку на HR-менеджеров и уменьшить затраты на курьерскую доставку.

«Авиасейлс» — независимый сервис по поиску авиабилетов, которым каждый месяц пользуются 15 млн человек.

С началом пандемии в 2020 г. «Авиасейлс» оперативно перевела сотрудников на удаленный режим работы, первым объявив о политике Remote First. Приходилось обмениваться кадровыми документами через курьерские службы, что занимало много времени и требовало все больше финансовых и временных затрат HR-специалистов. Компания решила ускорить эти процессы и в течение двух недель полностью перешла на безбумажный кадровый документооборот на платформе HRlink. Сейчас в электронном виде организован наем, кадровые переводы, оформление отпусков и подписание локально нормативных актов.

Раньше новые сотрудники проходили процесс оформления в офисе в течение рабочего дня, а после начала режима «удаленки» трудоустройство занимало неделю. Теперь за день до приема на работу нового человека HR-менеджер готовит необходимые документы в «1С», затем ссылка на ознакомление с ними отправляется сотруднику автоматически через HRlink. В день выхода работник подписывает трудовой договор онлайн за несколько минут в личном кабинете сервиса при помощи усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Там же каждый сотрудник видит полный список своих документов и может отслеживать их статус.

«Наша цель – максимально разгрузить сотрудников, не затягивать их в бумажную рутину, чтобы они могли полностью сосредоточиться на творческих и интересных рабочих задачах. Электронный кадровый документооборот позволил нам сделать внутренние процессы действительно комфортными и незаметными для коллег. Не нужно ничего искать, распечатывать, сканировать, приезжать в офис – сотрудник по ссылке быстро переходит в HRlink и одним кликом все подписывает. Из таких мелочей, в том числе, складывается отношение к компании и формируется HR-бренд на рынке труда», – сказала Полина Гавра, HR-директор «Авиасейлс».

В компании также отмечают, что благодаря электронному подписанию документов сократились сроки выхода на работу – новый сотрудник может приступить к своим обязанностям в день согласования оффера. Это позволило быстро закрывать ключевые позиции и привлекать востребованных на рынке специалистов раньше других. Еще одним важным результатом стало расширение географии поиска кандидатов – сейчас компания принимает на работу людей из любой точки мира.

К сервису уже подключили 60% персонала компании, в ближайшее время личный кабинет появится у всех сотрудников московского и петербургского офисов «Авиасейлс». В планах – постепенный перевод оставшихся кадровых процессов в электронный формат.

«В современном мире уже сложно представить, что подписание кадровых документов может занимать недели. Все больше компаний понимают, что время сотрудников – ценнейший ресурс, и счет в ускорении процессов идет буквально на минуты. «Авиасейлс» – отличный пример того, как можно быстро меняться под текущие реалии и сокращать издержки, продолжая заботиться о комфорте своих сотрудников и зарабатывая все больше баллов на HR-рынке», – отметил Дмитрий Махлин, директор по развитию бизнеса HRlink.