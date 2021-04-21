USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Ред софт», разработчик операционных систем, провели тестирование своих продуктов, по итогам которого подписали сертификат совместимости.

Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3.

В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токены Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

«Долгосрочное сотрудничество «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» регулярно дает плоды – наши специалисты несколько раз в год проводят успешное тестирование, подтверждая совместимость актуальных версий продуктов. Такая активная техническая и партнерская работа позволяет нам соответствовать требованиям заказчиков и предлагать рынку эффективные санкционно устойчивые решения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Российские операционные системы «Ред ОС» уже давно зарекомендовали себя как функциональные и надежные ОС для рабочих мест и серверов. Наше продуктивное и хорошо налаженное сотрудничество с «Ред софт» позволяет всегда вовремя предлагать заказчикам актуальные решения в сфере информационной безопасности, а также развиваться в новых перспективных направлениях», – отметил Сергей Челышев, руководитель группы интеграции компании «Аладдин Р.Д.»